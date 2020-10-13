В Житомире установят отлитый из бронзы памятник Марине Поплавской: каким он будет. ФОТО

«Проектом предусмотрено установление бронзовой скульптуры посвященной памяти Марины Францевны Поплавской в ​​Житомире. Скульптура представляет собой фигуру Марины Поплавской, сидящей на скамейке и постамента из двух ступеней высотой 15 см и шириной 50 см. Общая длина скамейки (из бронзы) 2,8 м. Высота скамейки в части сиденья 45 см. Ширина лавки в части сиденья от 50 см до 70 см. Габаритные размеры постамента - 4,40 м на 2,6 м. Конструкция скульптуры подразумевает собой возможность гостей города сделать фото с фигурой Марины Поплавской», - сообщила пиар-директор «Дизель Студио» Елена Сниткова.

Макет памятника / Фото Житомир инфо

«Уважаемые житомиряне! Это было ожидаемо. И особенно неприятно читать некоторые комментарии. Никто не прислушивается ко мнению семьи и многих друзей, которые против установления именно такого памятника. Большая просьба. Оставьте в покое души! Этого не хотела бы Марианна Францевна. Моя сестра погибла трагически! Вы бы хотели, чтобы тревожили душу Ваших близких? А молиться нужно в храме. В первую очередь Марианна Францевна - Человек и педагог. А прославила Поплавская город именно в составе женской команды Девченки из Житомира"!» - заявила Людмила Поплавская.