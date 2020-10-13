В Житомире установят отлитый из бронзы памятник Марине Поплавской: каким он будет. ФОТО

Коллеги погибшей в ДТП житомирской актрисы Марины Поплавской изготовили памятник и собираются установить его в сквере в центре Житомира.
Памятник представляет собой бронзовую фигуру Марины Поплавской, которая сидит на скамье, передает издание Житомир инфо
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«Проектом предусмотрено установление бронзовой скульптуры посвященной памяти Марины Францевны Поплавской в Житомире. Скульптура представляет собой фигуру Марины Поплавской, сидящей на скамейке и постамента из двух ступеней высотой 15 см и шириной 50 см. Общая длина скамейки (из бронзы) 2,8 м. Высота скамейки в части сиденья 45 см. Ширина лавки в части сиденья от 50 см до 70 см. Габаритные размеры постамента - 4,40 м на 2,6 м. Конструкция скульптуры подразумевает собой возможность гостей города сделать фото с фигурой Марины Поплавской», - сообщила пиар-директор «Дизель Студио» Елена Сниткова.
Памятник изготовили художники-скульпторы Виктор Рябов и Богдан Рябов. Его планируют установить в сквере на углу улиц Лятошинского и Небесной сотни. Скульптура выполнена в бронзе, постамент (ступени) - из бетона с дополнительным армированием, которые облицуют гранитной плиткой, подобной той, которая уже уложена в сквере.
Макет памятника / Фото Житомир инфо
Реакция родственников Марины
Родная сестра Марины, Людмила Поплавская, шокирована новостью об установке памятника. Она говорит, что никто не прислушивается ко мнению семьи, которая выступает против появления такой скульптуры.
«Уважаемые житомиряне! Это было ожидаемо. И особенно неприятно читать некоторые комментарии. Никто не прислушивается ко мнению семьи и многих друзей, которые против установления именно такого памятника. Большая просьба. Оставьте в покое души! Этого не хотела бы Марианна Францевна. Моя сестра погибла трагически! Вы бы хотели, чтобы тревожили душу Ваших близких? А молиться нужно в храме. В первую очередь Марианна Францевна - Человек и педагог. А прославила Поплавская город именно в составе женской команды Девченки из Житомира"!» - заявила Людмила Поплавская.
Как сообщал «Журнал Житомира
», в Киевской области в результате столкновения автобуса с грузовиком погибла актриса, звезда юмористического проекта «Дизель шоу» Марина Поплавская
. Марина Поплавская родилась 9 марта 1970 года в городе Новоград-Волынский Житомирской области. После школы поступила в Житомирский государственный университет. После этого она работала учителем языка и литературы. Играла в команде КВН «Девчонки из Житомира» и работала на телевидении. 22 октября 2019 года тысячи жителей Житомира пришли проститься с Мариной Поплавской
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