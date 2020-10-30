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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 30 » 16:25:12

Мэрия спрашивает у житомирян, стоит ли устанавливать памятник Марине Поплавской

Сегодня, 16:46:12 661 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэрия спрашивает у житомирян, стоит ли устанавливать памятник Марине Поплавской

 Городской совет проводит общественное обсуждение и опрос относительно установления в Житомире памятника почетному гражданину города Марине Поплавской.

Соответствующая информация появилась на сайте городского совета и на портале электронной демократии e-dem.

У житомирян спрашивают, поддерживают ли они "размещение архитектурно-скульптурной композиции "Марина Поплавская" именно в сквере на углу улиц Небесной Сотни и Бориса Лятошинского в г. Житомире".

Проголосовать можно по ссылке. Опрос будет проводиться в течение 30 дней.

Также на e-dem проводятся общественные обсуждения. Свои мысли и комментарии относительно памятника оставляйте по ссылке.

Как сообщал "Журнал Житомира", коллеги погибшей в ДТП житомирской актрисы Марины Поплавской изготовили памятник и собираются установить его в сквере в центре Житомира.

Тэги: Марина Поплавская, опрос, памятник, Житомир
Комментариев: 4
Fedya
1 Jose (Fedya)   • 17:39:59, Сегодня [Материал]

алканавти та бомжи у сквері не будуть складати їй компанію? А як на рахунок вандалів?
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 18:17:55, Сегодня [Материал]

Почему не спросить у родственников? Если родственники не против, то только тогда можете спрашивать у житомирян.

Мое мнение: памятники не должны находиться в местах, где люди бухают.
TarasS
3 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 19:05:26, Сегодня [Материал]

Ну, якщо в Житомирі стоїть пам'ятник Кузену - то чому б не поставити ще один пам'ятник Корольову (з жіночими грудьми)?
andriiua
4 andrii (andriiua)   • 19:37:33, Сегодня [Материал]

против размещения памятника в сквере.
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