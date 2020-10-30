Мэрия спрашивает у житомирян, стоит ли устанавливать памятник Марине Поплавской

Городской совет проводит общественное обсуждение и опрос относительно установления в Житомире памятника почетному гражданину города Марине Поплавской.
Соответствующая информация появилась на сайте городского совета и на портале электронной демократии e-dem.
У житомирян спрашивают, поддерживают ли они "размещение архитектурно-скульптурной композиции "Марина Поплавская" именно в сквере на углу улиц Небесной Сотни и Бориса Лятошинского в г. Житомире"
.
Проголосовать можно по ссылке
. Опрос будет проводиться в течение 30 дней.
Также на e-dem проводятся общественные обсуждения. Свои мысли и комментарии относительно памятника оставляйте по ссылке
.
Как сообщал "Журнал Житомира
", коллеги погибшей в ДТП житомирской актрисы Марины Поплавской изготовили памятник
и собираются установить его в сквере в центре Житомира.
Мое мнение: памятники не должны находиться в местах, где люди бухают.