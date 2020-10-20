У Житомирі визначились з дизайном будівлі готелю «Житомир». ФОТО

19 жовтня ввечері на площі Перемоги перед готелем Житомир автор ініціативи «Житомир твоєї мрії», кандидатка на посаду Житомирського міського голови Олена Розенблат оголосила про фінал обговорень проекту, як має виглядати готель «Житомир» після реконструкції. Вона впевнена, що оновлений готель отримає нове життя, стане візитівкою Житомира, а містяни почнуть тут призначати зустрічі та приходити сюди для відпочинку.
«Готель Житомир - це мій особистий виклик. Все що я роблю, я роблю з душею, з любов'ю, тому що для мене надзвичайно важливо, щоб кінцевий результат надихав та радував. Це не про гроші, це про відношення. Щоб це радувало мешканців нашого улюбленого міста Житомир. Щоб це було гарно, доглянуто. Щоб було видно, що про це місто і місце дбають, ним захоплюються. І я певна, що це буде саме так. Це місце, площа перед ним, цей куточок – вони отримають нове життя, я у це вірю, так воно і буде.», - заявила Олена Розенблат.
Декілька тижнів тому Олена Розенблат представила житомирянам три варіанти, як виглядатиме після ремонту готель Житомир. За словами Олени Розенблат, проекти викликали бурхливу реакцію містян у соцмережах, адже будівля знаходиться в самому центрі міста: “Це була дуже жвава дискусія, багато перепостів, лайків та суперечок. Ще ми долучили до цього експертів, які також висловлювали ту, чи іншу думку. І врешті ми обрали цей варіант, який найкраще буде гармоніювати з площею Перемоги.”
З трьох варіантів було обрано перший, який називався у проекті «Мінімалістичним».
«Після обстеження придбаного готелю спеціалістами було прийнято рішення, що у будівлі необхідно замінити все та усі інженерні мережі. На сьогодні ми вже отримали проект з експертизи та право розпочати будівельні роботи», - зазначила вона у коментарі журналісту «ЖЖ».
Розповідає архітектор Анна Іскіердо (Архітектурне бюро «АІММ»), якій з колегами випала нагода реалізувати цей проект: "Ми вдячні пані Олені за таку можливість створювати, а потім реалізовувати такі проекти. Готель знаходиться на головній площі та стане головною візитівкою. Я впевнена, що ця площа після реконструкції готелю заживе абсолютно новим життям і стане новим місцем для призначення зустрічей."
Архітектор Анна Іскіердо вважає, що реконструйований готелю Житомир стане своєрідним взірцем, «планкою», на яку будуть рівнятися при створені проектів реконструкцій інших будівель міста.
За словами архітектора при реконструкції цієї будівлі вона набуде нових функцій, які між собою будуть взаємодіяти: готель, апартаменти, ресторан, кафе, банк офісні приміщення. Окрім готелю реконструкції зазнає і територія довкола нього: «Однозначно тут має бути красиво, місце має стати окрасою та місцем відпочинку житомирян»,
- наголошує Олена Розенблат.
Під час презентації проекту дизайну гостей розважали музичними сетами, вогняним та лазерним шоу. Чотири наступні дні поспіль (вівторок- п’ятниця) лазерне шоу із зовнішнім виглядом готелю буде транслюватися з 19:00 до 21:00 години.
Нагадаємо, як повідомляв раніше «Журнал Житомира», це буде готельний комплекс з номерами та апартаментами на 350 гостей. Також заплановано ресторани, кафе, конференц-зали, офісні приміщення, дитячі зони.
Борислав сміється.
Ведись Житомир, ведись на этот лохотрон Розенблатовский! Только потом не ной)