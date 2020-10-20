У Житомирі визначились з дизайном будівлі готелю «Житомир». ФОТО

«Готель Житомир - це мій особистий виклик. Все що я роблю, я роблю з душею, з любов'ю, тому що для мене надзвичайно важливо, щоб кінцевий результат надихав та радував. Це не про гроші, це про відношення. Щоб це радувало мешканців нашого улюбленого міста Житомир. Щоб це було гарно, доглянуто. Щоб було видно, що про це місто і місце дбають, ним захоплюються. І я певна, що це буде саме так. Це місце, площа перед ним, цей куточок – вони отримають нове життя, я у це вірю, так воно і буде.», - заявила Олена Розенблат.