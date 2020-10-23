Олена Розенблат запрошує житомирян на лазерне шоу перед готелем «Житомир»

Олена Розенблат запрошує містян прийти сьогодні ввечері та насолодитися ефектним шоу: «Готель Житомир — це мій особистий виклик. Все що я роблю, я роблю з душею, з любов'ю, тому що для мене надзвичайно важливо, щоб кінцевий результат надихав та радував. Я хочу бачити своє рідне місто доглянутим та привабливим, хочу радувати житомирян.



Впевнена, що вже скоро готель стане справжньою окрасою міста! Це місце, площа перед ним, цей куточок – вони отримають нове життя, і стануть новою візитівкою Житомира!



Беріть гарячу каву чи чай, рідних та близьких та приходьте на лазерне шоу!», - звертається Олена Розенблат.