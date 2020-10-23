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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 23 » 13:26:04

Олена Розенблат запрошує житомирян на лазерне шоу перед готелем «Житомир»   PR  

Сегодня, 10:34:30 564 4 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Олена Розенблат запрошує житомирян на лазерне шоу перед готелем «Житомир»

 Як повідомляв «Журнал Житомира», цього тижня автор ініціативи «Житомир твоєї мрії», кандидатка на посаду Житомирського міського голови Олена Розенблат оголосила про фінал обговорень проекту, як має виглядати готель «Житомир» після реконструкції. 

Під час цієї презентації та усі наступні чотири дні поспіль ввечері житомирянам дарували лазерне шоу з проекцію обраного дизайну готелю. Сьогодні ввечері лазерне шоу буде транслюватися востаннє з 19:00 до 21:00 години, на майдані Перемоги перед готелем «Житомир».

Олена Розенблат запрошує містян прийти сьогодні ввечері та насолодитися ефектним шоу: «Готель Житомир — це мій особистий виклик. Все що я роблю, я роблю з душею, з любов'ю, тому що для мене надзвичайно важливо, щоб кінцевий результат надихав та радував. Я хочу бачити своє рідне місто доглянутим та привабливим, хочу радувати житомирян.

Впевнена, що вже скоро готель стане справжньою окрасою міста! Це місце, площа перед ним, цей куточок – вони отримають нове життя, і стануть новою візитівкою Житомира!

Беріть гарячу каву чи чай, рідних та близьких та приходьте на лазерне шоу!», - звертається Олена Розенблат.

 






Тэги: Елена Розенблат, отель Житомир
Комментариев: 4
den2016
1 Деня (den2016)   • 13:55:42, Сегодня [Материал]
0

Опа! Тяжелая артиллерия пошла))) Не поможет Аленушка, не поможет))
TerminatorUA
2 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 14:11:21, Сегодня [Материал]
+2

Как это всё смешно.
AlexIvanov
3 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:39:46, Сегодня [Материал]
+2

Розенблат и Сухомлин спизди..и у общественности гостинницу Житомир. сначало довели до банкротства. Закрыли кафе. химчистку. парикмахерскую. На сессиях ругались с Житомирянам которые отстаивали имущество . Огромная территория. стоянка для автомашин, комнаты туалетами.душевыми и ванными обошлись им по 3700 гривен. Любая малосимейка стоит 10 зелени.
Armen21
4 МАКС (Armen21)   • 15:03:05, Сегодня [Материал]
0

Олена, сегодня вечером будем играть лазерными указками. Приходи, побегаешь:)
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