Олена Розенблат: «Завтра ми покажемо як незабаром виглядатиме оновлений готель «Житомир»

«Вже завтра, 19 жовтня о 17.00 год, житомиряни зможуть побачити, як виглядатиме готель «Житомир» після реконструкції. Він знову стане окрасою і туристичною родзинкою міста після тривалого занепаду. Вже завтра біля самого приміщення готелю відбудеться презентація. Запрошуємо усіх на захід, буде цікаво», — запевнила Олена Розенблат, автор ініціативи «Житомир твоєї мрії», кандидатка на посаду Житомирського міського голови під керівництвом якої проводитиметься реконструкція.

Для Олени Розенблат думка людей — важлива. Тому житомирянам запропонували три варіанти проєкту, які активно обговорювалися у мережі. Свою думку висловили й фахівці від архітектури та експерти, які допомогли визначитися із проєктом.



«Ми поки тримаємо інтригу який саме вигляд матиме готель «Житомир» після реконструкції. Про це розкажемо під час презентації. Єдине, що хочу сказати, що це буде ще один крок до створення міста нашої з вами мрії», — підкреслила Олена Розенблат.



Зміни призначення не відбудеться. Це буде готельний комплекс з номерами та апартаментами на 350 гостей. Також заплановано ресторани, кафе, конференц-зали, офісні приміщення, дитячі зони.