Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 21.10.2020    19:27:57
|
Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 21 » 12:41:32

​​​​​​​«Прийди і проголосуй! Тобі жити в цьому місті!», — кандидат від Партії Розвитку Громад Матвій Хренов   PR  

Сегодня, 12:53:44 712 11 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
​​​​​​​«Прийди і проголосуй! Тобі жити в цьому місті!», — кандидат від Партії Розвитку Громад Матвій Хренов

 Коли чую “Я не піду на вибори, бо все одно нічого не зміниться”, хочеться відповісти: “А чого ж ти тоді прокинувся сьогодні? Ляж, склади руки і вмри...”. 

Ні? Не влаштовує такий варіант? Бо десь там, у потаємних закутках душі  все ж є надія, що новий день буде кращим. Тільки треба, щоб хтось його таким зробив, “Хтось інший, але не я...”. Що ж, це теж вибір. 

Тоді нехай “хтось інший, але не ти” вирішить, в яких маршрутках і за яку ціну тобі їздити. 
“Хтось інший, але не ти” визначить стандарти медичної допомоги в лікарнях Житомира. 
“Хтось інший, але не ти” вирішитуватиме, чим харчуватиметься твоя дитина в школі чи в садочку. 
“Хтось інший, але не ти” вирішить, які вулиці ремонтувати і чи ремонтувати їх взагалі.
“Хтось інший, але не ти” визначить, яку допомогу надавати твоїм стареньким батькам? І чи потрібна їм та допомога.
“Хтось інший, але не ти” вирішить, чи буде твій двір чистим, вулиця – освітленою, а район – безпечним.

Будь готовий до того, що рішення “когось іншого, але не твої” тобі зовсім не сподобаються. Що вони не зроблять саме твоє життя більш комфортним та безпечним. 

Бо краще буде жити “Хтось інший, але не ти”. І це триватиме 5 років, 1826 днів.

Бо ти прогавив той день, коли можна було все змінити. 

Бо не підтримав тих, хто поділяє твої погляди, мрії, цінності і готовий працювати для їхнього втілення.

У 2010 році лише 7% житомирян визначили, хто керуватиме нашим містом. І мером Житомира став член “Партії Регіонів” Володимир Дебой. І саме він визначав правила і норми життя в нашому місті для решти 93% мешканців.

Тому у неділю, 25 жовтня, вийди з дому, візьми свою родину і підіть на виборчу дільницю. 

Оберіть тих, кому довірите керувати Житомиром наступні 5 років. Бо жити в ньому вам, а не “комусь іншому”.



Пресслужба кандидата на посаду міського голови Матвія Хренова

 
Тэги: Хренов, партія розвитку громад
Комментариев: 11
Живу_на_Восточной
1 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 13:35:35, Сегодня [Материал]
0

"насправвді ми мали зняти мотивуюче відео, а зняли вертикальне"
RaID
3 Сергій (RaID)   • 13:58:42, Сегодня [Материал]
0

Очевидно цільова аудіторія - соц. мережі і молодь.
Живу_на_Восточной
6 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 14:13:29, Сегодня [Материал]
0

щось таке є, крім того хренов розповідав скейтерам на Соборном що побудує їм парк, рекламує свою партію на інстаграм-сторінці "Шукаю тебе", де сором'язливі підлітки просять за фотокою знайти дівчину чи хлопця, організував конкурс мемів...

корочше кажучи, молодіжний — аж нікуди
kmitliva
2 Galina (kmitliva)   • 13:37:17, Сегодня [Материал]
0

Навчанню - ні, карантин!!!! - не чули, вибори - так...всі на вибори....
вибори це наскупніше скупчення людей..кабінки, приміщення, наглядачі в небезпеці.
RaID
4 Сергій (RaID)   • 13:59:15, Сегодня [Материал]
+2

Скільки ходив на вибори, а черг ніколи не бачив. Завжди скукота.
Живу_на_Восточной
5 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 14:08:26, Сегодня [Материал]
0

прийдіть о шостій вечора —на дільниці буде порожньо
kmitliva
7 Galina (kmitliva)   • 14:40:53, Сегодня [Материал]
-1

У шостій вечора корона помирає..?....))
TarasS
10 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 17:21:04, Сегодня [Материал]
0

Не помирає, а перетворюється на тюбетейку з фольги. І не о шостій, а опівночі.
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 16:25:15, Сегодня [Материал]
0

Сухомлина кстати "выбрали" чуть меньше 10% житомирцев. И ничё, стал меромроку. Когда уже до народа дойдёт, что голосовать нужно деньгами или ногами, а не на т.н. "выборах".

З.Ы. Снимать рекламные ролики на айфон - это круто.
TarasS
9 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 17:18:54, Сегодня [Материал]
+1

"хочеться відповісти: “А чого ж ти тоді прокинувся сьогодні? Ляж, склади руки і вмри...”.

Гумор так собі. Хрінуватий.
Tax
11 Игорь (Tax)   • 18:56:59, Сегодня [Материал]
0

Хрінуватий це м'яко кажучи, хріновий гумор як і сам хрінов.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus