​​​​​​​«Прийди і проголосуй! Тобі жити в цьому місті!», — кандидат від Партії Розвитку Громад Матвій Хренов

Коли чую “Я не піду на вибори, бо все одно нічого не зміниться”, хочеться відповісти: “А чого ж ти тоді прокинувся сьогодні? Ляж, склади руки і вмри...”.
Ні? Не влаштовує такий варіант? Бо десь там, у потаємних закутках душі все ж є надія, що новий день буде кращим. Тільки треба, щоб хтось його таким зробив, “Хтось інший, але не я...”. Що ж, це теж вибір.
Тоді нехай “хтось інший, але не ти” вирішить, в яких маршрутках і за яку ціну тобі їздити.
“Хтось інший, але не ти” визначить стандарти медичної допомоги в лікарнях Житомира.
“Хтось інший, але не ти” вирішитуватиме, чим харчуватиметься твоя дитина в школі чи в садочку.
“Хтось інший, але не ти” вирішить, які вулиці ремонтувати і чи ремонтувати їх взагалі.
“Хтось інший, але не ти” визначить, яку допомогу надавати твоїм стареньким батькам? І чи потрібна їм та допомога.
“Хтось інший, але не ти” вирішить, чи буде твій двір чистим, вулиця – освітленою, а район – безпечним.
Будь готовий до того, що рішення “когось іншого, але не твої” тобі зовсім не сподобаються. Що вони не зроблять саме твоє життя більш комфортним та безпечним.
Бо краще буде жити “Хтось інший, але не ти”. І це триватиме 5 років, 1826 днів.
Бо ти прогавив той день, коли можна було все змінити.
Бо не підтримав тих, хто поділяє твої погляди, мрії, цінності і готовий працювати для їхнього втілення.
У 2010 році лише 7% житомирян визначили, хто керуватиме нашим містом. І мером Житомира став член “Партії Регіонів” Володимир Дебой. І саме він визначав правила і норми життя в нашому місті для решти 93% мешканців.
Тому у неділю, 25 жовтня, вийди з дому, візьми свою родину і підіть на виборчу дільницю.
Оберіть тих, кому довірите керувати Житомиром наступні 5 років. Бо жити в ньому вам, а не “комусь іншому”.
Пресслужба кандидата на посаду міського голови Матвія Хренова
корочше кажучи, молодіжний — аж нікуди
вибори це наскупніше скупчення людей..кабінки, приміщення, наглядачі в небезпеці.
З.Ы. Снимать рекламные ролики на айфон - это круто.
Гумор так собі. Хрінуватий.