У «Партії розвитку громад» затвердили список кандидатів в депутати до Житомирської міської ради. ВІДЕО

У «Партії розвитку громад» затвердили список кандидатів у депутати до Житомирської міської ради та висунули кандидата на посаду міського голови. Це рішення члени політсили ухвалили 10 серпня на конференції.



«Визначення номерів по кандидатах по округах відкрито, прозоро, шляхом відкритого голосування тут же після виступу таких осіб на праймериз. Наша команда визначила лідерів шести округів і надалі кожен лідер на своєму окрузі, знову шляхом прозорої системи, визначили черговість учасників, хто за яким номером буде йти у виборчому бюлетені. Крім того, сьогодні ми висунули кандидатом на посаду міського голови Хренова Матвія Володимировича. Це була очікувана кандидатура, тому що ми про це зазначали неодноразово - це наш лідер і ми вважаємо, що він гідний бути міським головою. Наші цілі - зробити Житомирську міську раду сервісним центром для громадян, для забезпечення життєдіяльності, якісний прозорий і без будь-яких заангажованих моментів, які сьогодні, на жаль, існують», - зазначає кандидат у депутати від «Партії розвитку громад» Дмитро Вернидуб, - повідомляє Житомир.info

Люди «Партії розвитку громад», які балотуються до міської ради, мають чіткий план дій та ідеї щодо покращення життя у місті - зазначає кандидатка у депутати Олена Харчишина.



«Буду балотуватися по 4 округу, це центральний округ міста Житомира. Взагалі я планую у міській раді займатися економічними питаннями, у мене є така ідея, що у Житомирі має бути обов'язково бізнес-центр, такий підприємницький центр, який буде надавати консультативні послуги тим хто хоче стати підприємцями, тим, хто тільки початківець. Цей центр буде лобіювати інтереси підприємців та налагоджувати діалог між підприємцями і міською владою», - каже кандидатка у депутати від «Партії розвитку громад» Олена Харчишина.



«Партія розвитку громад» зібрала у собі фахових та компетентних людей, які готові працювати задля розвитку Житомира.



«Ми намагаємося підібрати фахівців різних секторів і не позиціонує себе ніхто, як експерт у всіх питаннях, бо це неможливо. Сьогодні ми на білбордах бачимо, що у нас концентрація професіоналів така, що наше місто мало сяяти, але чомусь це не відбувається. Тому кожен відповідає виключно за свої питання. Ми маємо той досвід, ми маємо порядність та гідність, яка пройшла владними кабінетами і сьогодні переконані, що це ті компоненти внутрішні та фахові кожного члена команди, які дадуть можливості тих результатів і того міста у якому ми дійсно хочемо жити і яке ми плануємо», - говорить кандидат у депутати від «Партії розвитку громад» Дмитро Ткачук.



Список кандидатів від «Партія розвитку громад»:

Хренов Матвій Ткачук Дмитро Герун Анна Дехтяренко Сергій Павлюк Анна Воєвуцький Олександр Мельник Олександра Фурлет Іван Чепюк Юлія Вернидуб Дмитро Харчишина Олена Корчевна Діана Пучич Владислав Лавріна Ксенія Нікітіна Анастасія Фесюк Галина Тарасун Андрій Філоненко Антон Лотоцький Олександр Смірнов Віталій Дідик Іван Степанов Олександр Кучерук Олена Рябенко Ніна Дернова Тетяна Жигалова Надія Саватєєва Вікторія Дацкевич Сергій Кирилюк Олена Гуєнок Вадим Рибачук Валентин Жуковський Юрій Яцик Ірина Арушанян Валерій Семенова Олександра Товщик Олександр



