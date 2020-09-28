«Партія розвитку громад» презентувала план дій, з яким іде у Житомирську міську раду

Економічно сильний і динамічний Житомир, що входить у п'ятірку найкращих міст України для життя, ведення бізнесу і розвитку людини. Таку мету у своїй програмі декларує ПАРТІЯ РОЗВИТКУ ГРОМАД, яка висунула своїх кандидатів у депутати до Житомирської міської ради.
За словами лідера ПАРТІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАД і кандидата на посаду голови Житомирської міської ОТГ Матвія Хренова, Житомир у найближчій перспективі може стати центром розвитку поліського та північно-західного регіону України, якщо забезпечуватиме максимальний спектр можливостей та послуг своїм жителям, туристам і гостям. Він переконаний, що його команда має достатньо компетенцій, аби втілити ці плани у життя.
«Нам не байдуже, яким місто буде завтра, тому ми діємо вже сьогодні. Ми маємо ідеї та компетенції, аби змінити Житомир на краще. Цю програму писали житомиряни для житомирян. Це не формальний папірець для подачі у ТВК, а чіткий план дій, який ми збираємося реалізовувати, зайшовши у міську раду. Людина та якість її життя – у центрі наших зусиль. Цінності, що ми збираємося реалізувати в нашій програмі та діяльності: людиноцентризм, безпека, розвиток, відкритість, сервіс»,
– зазначає Матвій Хренов.
У програмі ПАРТІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАД також йдеться про послідовність та поступальність в реалізації міської політики. Зокрема, про втілення раніше прийнятих громадою стратегічних документів, які нині не реалізовуються – Концепцію інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року, Генеральний план, Статут Житомирської міської об’єднаної територіальної громади.
Розвиток людини.
Наше місто має приваблювати своїх жителів широкими можливостями для всебічного розвитку особистості. І йдеться не лише про сучасну практичну формальну освіту для молоді, але й про неформальні можливості для всебічного розвитку містян незалежно від віку та статусу. Ми працюємо над тим, аби бажання людини зростати професійно, культурно та особистісно було підтримане і задоволене.
Місця для життя.
Задоволення від життя в місті починається з відчуття комфорту у власному помешканні. А це передусім залежить від ефективності роботи комунального господарства та стану інфраструктура міста.
Це один із основних аргументів, аби людина вирішила залишитися жити у Житомирі, продовжила тут свій професійний та творчий шлях. Для міста це – збереження та примноження населення. Тому сприяння гідному утриманню житлового фонду та облаштування прибудинкових територій є одним із наших пріоритетів.
Міські простори
Ми створюємо і підтримуємо в місті якісні, корисні та безпечні публічні простори. Адже переконані – простір навколо помешкання має бути таким же привабливим, приємним та спокійним, як і саме житло. Тому важливо планувати нові громадські простори рівномірно на усій території міста, щоби жодна частина його громади не випадала з міського життя та мала доступ до усіх можливостей.
Наша мета – публічні простори, що базуються на доступності, функціональності та забезпеченні інтересів різних цільових груп, аудиторій і субкультур.
Наше завдання – щоб кожен мікрорайон міста отримав свою атмосферу та людей на вулицях, які не просто тут ночують, а повноцінно живуть.
Мобільність
Наше завдання – забезпечити можливість жителям швидко, безпечно та комфортно потрапити з одного кінця міста в інший, незалежно від виду транспорту та з урахуванням підходів сталого планування міської мобільності.
Екологія
Ми працюємо над тим, аби в місті органічно поєднувались технологічне, урбанізоване і природне середовище.
Наше завдання – забезпечення енергоефективності та еко-відповідальності всіх муніципальних підприємств та служб, а також популяризація відповідального споживання та формування екологічної свідомості мешканців.
Якісна медицина
Життя кожної людини безцінне, а гарне здоров'я потребує уваги. Наше завдання – зробити максимум, аби на рівні міста ми могли надати якісну та доступну медичну послугу. Особлива увага до медиків та їх роботи в зв'язку з пандемією КОВІД.
Розвиток економіки
Економіка – база для фінансової спроможності міста забезпечувати свою діяльність, вкладатись у своє майбутнє. Без фінансової бази не може бути розвитку соціальної сфери та інфраструктури Житомира. Економіка – це також і освіта, підвищення професійних навичок, і робочі місця. Ми передусім працюємо над тим, аби в місті ширилась практика підприємництва серед ініціативних житомирян. Водночас продовжується робота над залученням в місто великих системних інвесторів або нішевих ексклюзивних виробників чи спеціалістів. Завдяки розвитку сервісів для бізнесу Житомир намагатиметься стати точкою перетину регіональних підприємців та інвесторів. Інвестор в Житомирі має мати мінімальні перепони і чіткі правила гри.
Туризм та промоція міста
Успіх туристичної галузі міста може стати одним векторів розвитку для Житомира. Сформовані на основі історичних особливостей міста локації та маршрути, підкріплені сучасними технологіями, можуть претендувати на першість серед історичних та рекреаційних пам'яток. А технологічність та професіоналізм є базою для таких видів туризму, як медичний, гастротуризм, туризм вихідного дня для киян, авіатуризм інше.
Відкрите смарт-місто
Розвиток сучасних технологій дозволяє суттєво спростити взаємодію громадянина з державними органами шляхом діджиталізації, електронного документообігу, автоматизації рутинних технічних операцій. Інша сторона цих можливостей – жителі можуть бути максимально залученими до прийняття рішень, мають доступ до інформації та аналітики щодо діяльності міських служб у сучасних форматах.
Місто дружнє до родин і виховання дітей
Родини з малими дітьми – важлива точка росту Житомира. Бажання виховувати малих дітей у спокійному місці і, водночас, близькість до Києва – основна причина повернення в місто якісного прошарку житомирян, які професійно себе реалізували. Це позитивна тенденція останніх 5-ти років, яку нам потрібно підтримати і зробити важливим фокусом своєї уваги.
Реалізація недооцінених ресурсів Житомира
Житомир володіє низкою значних конкурентних переваг, які залишаються невикористаними, нереалізованими. Проте, ми бачимо їх значний потенціал для перетворення у проривні точки. Зокрема, йдеться про широкий доступ до транспортного сполучення: залізниця, аеропорт, міжнародна траса; близькість до Києва; традиції промислового виробництва; високорейтингові заклади освіти тощо.
Як повідомлялося раніше, 25 серпня «Партія розвитку громад» провела праймеріз
, а 10 вересня під час конференції затвердили список кандидатів
в депутати до Житомирської міської ради.
Пресслужба «Партії розвитку громад»