Партія Розвитку Громад: «Лише 60 хвилин твого життя визначать якими будуть наступні 1826 днів»

Ми прагнемо змінити на краще світ навколо - свій двір, свою вулицю, свій район, своє місто. Такою є людська природа - ми хочемо жити у комфортному та безпечному середовищі за чесними правилами. Але прагнень замало - потрібно діяти. Йти та змінювати Житомир самому, або довірити це тим, кому, як і тобі, не байдуже, яким Житомир буде завтра.
У неділю, 25 жовтня - день, що визначить, яким буде твоє життя наступні 5 років. Встати з дивану, прийти на виборчу дільницю, отримати бюлетень та віддати свій голос за Партію Розвитку Громад - це займе не більше години. Лише 60 хвилин, від яких залежать твої наступні 1826 днів життя.
Вибір - прерогатива вільних людей, які самі вирішують свою долю. Будь вільним - прийди на вибори та проголосуй за Партію Розвитку Громад.
уявіть, щоб відзняти ці кадри — вони поїхали на кінцеву Крошні, на відстій тролейбусів, якось задобрили водія, щоб дозволив зняти цю хрінь
але кондукторку, мабуть, не задобрили, вона дивилася на нього як на посміховисько
до речі, вона була у масці, а ткачук зайшов у салон не надягаючи її
і так, щодо маски, — розумію, що це суцільна постанова, і він відсотків 99 нікуди не їхав, а просто щедро подарив КП "ЖТТУ" та КП "Житомиртранспорт" 5 гривень, оплативши проїзд, бо це дешевше ніж використати якусь комп'ютерну графіку
не пожлобились на профи