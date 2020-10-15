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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 15 » 13:17:37

Партія Розвитку Громад: «Лише 60 хвилин твого життя визначать якими будуть наступні 1826 днів»   PR  

Сегодня, 13:31:29 843 8 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Партія Розвитку Громад: «Лише 60 хвилин твого життя визначать якими будуть наступні 1826 днів»

 Ми прагнемо змінити на краще світ навколо - свій двір, свою вулицю, свій район, своє місто. Такою є людська природа - ми хочемо жити у комфортному та безпечному середовищі за чесними правилами. Але прагнень замало - потрібно діяти. Йти та змінювати Житомир самому, або довірити це тим, кому, як і тобі, не байдуже, яким Житомир буде завтра. 

У неділю, 25 жовтня - день, що визначить, яким буде твоє життя наступні 5 років. Встати з дивану, прийти на виборчу дільницю, отримати бюлетень та віддати свій голос за Партію Розвитку Громад - це займе не більше години. Лише 60 хвилин, від яких залежать твої наступні 1826 днів життя.

Вибір - прерогатива вільних людей, які самі вирішують свою долю. Будь вільним - прийди на вибори та проголосуй за Партію Розвитку Громад.

Програма Партії Розвитку Громад:
https://zhytomyr-dij.org/programa/

Інтерактивна карта виборчих округів: дізнайся, хто твій кандидат:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1k8gbQVgKmlVfOTwZoIEn5zCeQ4sP7U8U&ll=50.35080653510428,28.686816650000022&z=12

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Тэги: партія розвитку громад, Хренов
Комментариев: 8
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 13:32:39, Сегодня [Материал]
+5

так уже были у власти
Легионер
2 Александр (Легионер)   • 14:03:55, Сегодня [Материал]
+3

Ничего не делавшие вчера, заливают как они будут все менять к лучшему завтра...
Скарификатор
3 Перикарда (Скарификатор)   • 14:18:56, Сегодня [Материал]
+3

хреновенькая команда какаято
Житич
4 Василий (Житич)   • 14:29:49, Сегодня [Материал]
+3

Как минимум двое из засветившихся в ролике, плохо справились со своими обязанностями на предыдущих должностях.
Живу_на_Восточной
5 Станіслав (Живу_на_Восточной)   • 14:50:39, Сегодня [Материал]
+2

як смішно виглядає ткачук
уявіть, щоб відзняти ці кадри — вони поїхали на кінцеву Крошні, на відстій тролейбусів, якось задобрили водія, щоб дозволив зняти цю хрінь

але кондукторку, мабуть, не задобрили, вона дивилася на нього як на посміховисько
до речі, вона була у масці, а ткачук зайшов у салон не надягаючи її

і так, щодо маски, — розумію, що це суцільна постанова, і він відсотків 99 нікуди не їхав, а просто щедро подарив КП "ЖТТУ" та КП "Житомиртранспорт" 5 гривень, оплативши проїзд, бо це дешевше ніж використати якусь комп'ютерну графіку
Artmaker
6 Евгений (Artmaker)   • 19:50:45, Сегодня [Материал]
+1

На хрен!
Sams2
7 Семенюк Александр (Sams2)   • 20:28:58, Сегодня [Материал]
+2

Не поленился, прочёл программу. Ни о чём. вообще. От слова "абсолютно".
pushistik13
8 Пушистик (pushistik13)   • 20:51:17, Сегодня [Материал]
0

хороший ролик
не пожлобились на профи
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