Кандидатка на посаду міського голови від політичної партії «Європейська Солідарність» Людмила Зубко наголосила, що і надалі із командою боротиметься за успішний європейський Житомир.
«Дякую амбітним і небайдужим житомирянам за підтримку! Всім, хто не побоявся ковіду і прийшов на дільниці зробити свій вибір, всім, хто відстояв черги, всім, хто змушений був голосувати на непідготовлених дільницях. В Житомирі точно є люди, які своїм голосом підтвердили бажання зробити Житомир успішним європейським містом для людей. Наша команда стала сильнішою, здобувши однодумців, готових відстоювати європейські принципи. Наша команда разом з вами працюватиме і надалі, будемо спільно будувати європейський Житомир», -
підкреслила Людмила Зубко.
Вона наголосила, що у команди «Європейської Солідарності є програма для Житомира, яка точно не буде відкладена у «довгу шухляду», і яку «Європейська Солідарність» буде реалізовувати. «Для цього в нас є потужна світла команда. Остаточний кількісний і персональний склад представників «ЄС» обов’язково повідомимо після офіційного підрахунку голосів та оприлюднення результатів», - додала Людмила Зубко
Пресслужба кандидатки на посаду міського голови від політичної партії «Європейська Солідарність» Людмили Зубко
Вы хорошо выполнили свою роль. Сухомлин остался.
Ну, хоч ти зрозумів, для чого Сухомлин завів зграю технічних кандидатів.