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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Октябрь » 26 » 10:02:04

«Дякую амбітним і небайдужим житомирянам!» - Людмила Зубко

Сегодня, 10:17:20 1767 8 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Дякую амбітним і небайдужим житомирянам!» - Людмила Зубко

 Кандидатка на посаду міського голови від політичної партії «Європейська Солідарність» Людмила Зубко наголосила, що і надалі із командою боротиметься за успішний європейський Житомир.

«Дякую амбітним і небайдужим житомирянам за підтримку! Всім, хто не побоявся ковіду і прийшов на дільниці зробити свій вибір, всім, хто відстояв черги, всім, хто  змушений був голосувати на непідготовлених дільницях.  В Житомирі точно є люди, які своїм голосом підтвердили бажання зробити Житомир успішним європейським містом для людей. Наша команда стала сильнішою, здобувши однодумців, готових відстоювати європейські принципи. Наша команда  разом з вами працюватиме і надалі,  будемо спільно будувати європейський Житомир», - підкреслила Людмила Зубко.

Вона наголосила, що у команди «Європейської Солідарності є програма для Житомира, яка точно не буде відкладена у «довгу шухляду», і яку «Європейська Солідарність» буде реалізовувати. «Для цього в нас є потужна світла команда. Остаточний кількісний і персональний склад представників «ЄС» обов’язково повідомимо після офіційного підрахунку голосів та оприлюднення результатів», - додала Людмила Зубко

Пресслужба кандидатки на посаду міського голови від політичної партії «Європейська Солідарність» Людмили Зубко

 
Тэги: Зубко Людмила
Комментариев: 7
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 10:31:22, Сегодня [Материал]
+9

І вам дякуємо, пані Апач, за приклади трешового популізму і за виховання критичного мислення у виборців. До зустрічі через 5 років.
velcade
2 Санитар (velcade)   • 11:22:15, Сегодня [Материал]
+4

А так дышала, так дышала... :)
MAS-ter
3 Mast (MAS-ter)   • 13:00:00, Сегодня [Материал]
+5

До встречи в вашем в тяжких политических трудах заработанных отеле в Хорватии, или в домах в пригороде Киева или в Лондоне.
Вы хорошо выполнили свою роль. Сухомлин остался.
TarasS
4 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 16:18:27, Сегодня [Материал]
0

"Вы хорошо выполнили свою роль. Сухомлин остался."

Ну, хоч ти зрозумів, для чого Сухомлин завів зграю технічних кандидатів.
MAS-ter
7 Mast (MAS-ter)   • 18:02:36, Сегодня [Материал]
0

Трудно понять? Кинотеатр Украина их повязал навеки.
Artmaker
5 Евгений (Artmaker)   • 16:29:13, Сегодня [Материал]
+3

Людк, а Людк! Тьху! ДЕРЕВНЯ!)))
Денька
6 Денис (Денька)   • 17:48:50, Сегодня [Материал]
+2

о наконец то комментарии открыла
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