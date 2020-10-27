В селе на Житомирщине мужчина избил тещу: женщину с травмами госпитализировали

В Емильчинском районе Житомирской области зять избил 53-летнюю тещу. Женщину с травмами туловища, сотрясением головного мозга и гематомами доставили в больницу.
По месту жительства потерпевшей работала следственно-оперативная группа полиции.
"Правоохранители изъяли следовую информацию, опросили возможных свидетелей и очевидцев. Предварительно установлено, что в домовладении разгорелся конфликт между 53-летней хозяйкой и сожителем ее дочери. В разгар ссоры 34-летний мужчина нанес женщине удары", - информирует ГУ Нацполиции в Житомирской области.
Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Предварительная правовая квалификация события - ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.
Законодательством такое правонарушение наказывается исправительными работами на срок до 2 лет, ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.