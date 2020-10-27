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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Октябрь » 27 » 11:53:24

В селе на Житомирщине мужчина избил тещу: женщину с травмами госпитализировали

Сегодня, 12:14:24 160 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В селе на Житомирщине мужчина избил тещу: женщину с травмами госпитализировали

 В Емильчинском районе Житомирской области зять избил 53-летнюю тещу. Женщину с травмами туловища, сотрясением головного мозга и гематомами доставили в больницу.

По месту жительства потерпевшей работала следственно-оперативная группа полиции.
 

"Правоохранители изъяли следовую информацию, опросили возможных свидетелей и очевидцев. Предварительно установлено, что в домовладении разгорелся конфликт между 53-летней хозяйкой и сожителем ее дочери. В разгар ссоры 34-летний мужчина нанес женщине удары", - информирует ГУ Нацполиции в Житомирской области.


Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Предварительная правовая квалификация события - ч. 1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

Законодательством такое правонарушение наказывается исправительными работами на срок до 2 лет, ограничением или лишением свободы на срок до 3 лет.
Тэги: Житомирщина, конфликт, теща
Комментариев: 1
melan
1 melan (melan)   • 12:43:40, Сегодня [Материал]
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