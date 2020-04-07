Семейная ссора: на Житомирщине парень с топором набросился на своих родителей

"Все обстоятельства происшествия, зафиксированные на месте, указывают на причастность парня к нему, хотя сначала он утверждал обратное. Мол, когда вернулся домой, то застал родителей в таком состоянии. Однако под влиянием собранных доказательств и, запутавшись в собственных словах, парень таки рассказал, что произошло", - прокомментировал начальник Барановского отделения полиции Анатолий Корниец.