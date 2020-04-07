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Семейная ссора: на Житомирщине парень с топором набросился на своих родителей

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Семейная ссора: на Житомирщине парень с топором набросился на своих родителей

 Во время семейной ссоры 20-летний парень схватил топор и набросился на своих родителей. Инцидент произошел 5 апреля в селе Таборы Барановского района. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

"В доме, где разворачивались события, проживают супруги и двое сыновей. В ту ночь дома был старший из них. Около полуночи 5 апреля он вызвал экстренную медицинскую помощь для травмированных родителей. Полицейские установили, что между родными возник конфликт на бытовой почве. В разгар эмоций от обвинений, которые звучали в его адрес, сын схватился за топор", - говорят в полиции.

В результате у отца диагностирована открытая черепно-мозговую травму, а у матери - травма глаза. Оба были госпитализированы в реанимационное отделение местной больницы. 6 апреля 41-летний мужчина от полученных повреждений скончался.
 

"Все обстоятельства происшествия, зафиксированные на месте, указывают на причастность парня к нему, хотя сначала он утверждал обратное. Мол, когда вернулся домой, то застал родителей в таком состоянии. Однако под влиянием собранных доказательств и, запутавшись в собственных словах, парень таки рассказал, что произошло", - прокомментировал начальник Барановского отделения полиции Анатолий Корниец.


Подозреваемый задержан. В соответствии с законодательством за подобные действия определено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
Тэги: семья, Житомирщина, топор, конфликт
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