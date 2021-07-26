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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Июль » 26 » 17:50:03

Почти 300 человек! В Житомирской области собралась рекордно большая семья. ВИДЕО

Вчера, 17:50:37 1263 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Почти 300 человек! В Житомирской области собралась рекордно большая семья. ВИДЕО

 Без трех - триста человек, и все это одна большая семья Прокопчуков из Житомирской области. Раз в три года семья собирается на родине деда-бабы.

Сюда съезжаются 5 поколений - родственники со всех уголков Украины, Германии, США, говорится в сюжете ТСН.

«Небольшое село Заздровка (бывший Хорошевский район) превратилось в лагерь Прокопчуков. Чтобы разобраться, кто и откуда, пришлось даже семейную карту создать. Началась история с Лидии и Антона Прокопчуков, которые родили 13 детей», - рассказывает корреспондент ТСН.
 

Кроме украинских Прокопчуков, здесь есть испанские, немецкие и даже американские.

На следующей встрече, уверены Прокопчуки, их точно будет уже больше трехсот, поэтому сейчас рассуждают, не попасть ли им в Книгу рекордов Украины, как самой большой семье.
Тэги: родственники, Житомирщина, семья
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