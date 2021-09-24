Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 24 Сентября 2021    20:04:27
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Сентябрь » 24 » 09:51:55

В Коростене умерла семья участника «Голоса країни»: могли отравиться грибами. ВИДЕО

Сегодня, 09:51:55 1284 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Коростене умерла семья участника «Голоса країни»: могли отравиться грибами. ВИДЕО

 Три женщины, которые умерли в Коростене Житомирской области, были родными участника вокального шоу "Голос країни" Богдана Мухи. Предварительно, причиной смерти могло стать отравление грибами.

Парень рассказал ТСН, что приехал в город, как только узнал о смерти матери. Однако он не смог попасть в квартиру. Вызвав спасателей, те обнаружили еще двоих умерших – его бабушку и тетку.
 

"Я знаю, что бабушка, мама и тетя ели грибы. Им было плохо", – рассказал парень.


По словам соседки, женщины сами не ходили собирать грибы. Их якобы угостил знакомый, но после трагедии его не видели.

Речь может идти о бледной поганке. Медики отметили, что первые симптомы отравления могут проявиться не сразу, а тошнота, рвота и спазмы на время могут прекратиться.

Яд грибов поражает кишечник, почки, печень и центральную нервную систему не сразу. Летальный исход наступает о большинства людей, которые ели бледную поганку.

В полиции подчеркнули, что наиболее вероятной причиной отравления могли быть именно грибы, однако версию с алкоголем также не исключают.
 
Тэги: семья, Богдан Муха, Житомирщина, Смерть, грибы
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus