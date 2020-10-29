Провела двое суток в поле: на Житомирщине разыскали пропавшую пенсионерку

На Житомирщине разыскали 89-летнюю женщину, которая 26 октября ушла из дома и не вернулась. Выяснилось, что пенсионерка имела некоторые расстройства памяти и провела двое суток в поле. Об этом "Журналу Житомира
" рассказали в ГУ Нацполиции Житомирской области.
Пропавшую разыскивали
полицейские вместе с местными жителями. В течение двух суток розыск не давал положительного результата. На третий день поисков, 28 октября, двое оперуполномоченных уголовного розыска на поле услышали странные звуки, похожие на бормотание.
В нескольких метрах в бывшем мелиоративном канале обнаружили женщину, лежащую среди камыша не понимая, что происходит.
"Она даже пыталась сопротивляться и снова куда-то уйти. И это несмотря на то, что была обессилена от голода и жажды, замерзла, где-то потеряла обувь", - рассказывают оперативники.
Женщину передали врачам. В местной больнице ее обследовали, а уже через несколько часов передали под опеку родным. 89-летняя пенсионерка, несмотря на то, что провела в поле две ночи, серьезно не пострадала.