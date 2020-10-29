АТ «Житомиргаз» перейшов до другого етапу водневих випробувань газової мережі на своєму спецполігоні

Після успішного проведення першого етапу статичних випробувань, фахівці АТ «Житомиргаз» розпочали другий етап експериментів, який передбачає більш довготривалі динамічні дослідження зі спалюванням метан-водневих сумішей на побутових газових приладах.
Для аналізу випробувань разом із спеціалістами «Житомиргазу» беруть участь дві групи науковців з Інституту газу НАН України. На цьому ж етапі плануються дослідження сумішей водню із різними концентраціями – 50%, 30%, 20%, 10% та 5%. Всі випробовування проводяться на дослідних макетах систем газопостачання на полігоні компанії в Черняхові. План експериментів побудовано із необхідним рівнем безпеки.
Разом із статичними випробуваннями мережі газоводневими сумішами, на полігоні компанії розпочато перші динамічні випробування – вогневі експерименти на газових приладах. Їх попередні результати були опрацьовані та представлені на 6-му міжнародному газовому форумі «Східно-Європейське газове партнерство» 27 жовтня 2020 року.
Наразі використання метан-водневих сумішей проводиться без жодних технічних збоїв в роботі приладів. В той же час зафіксовано суттєве зменшення викидів СО2 – від двох до п’яти разів. При цьому ККД (Коефіцієнт Корисної Дії) на газовій плиті та котлі підвищується.
Наступний етап дослідницької програми передбачає дослідження водню і його сумішей з природним газом та вогневі випробування на ще чотирьох спеціально підготовлених полігонах у Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Харківській областях.
Нагадаємо, 6 серпня 2020 року вперше в Україні на спеціально підготовленому полігоні Черняхівської дільниці АТ «Житомиргаз» пройшли статичні випробування газових систем, при 99% концентрації водню. Отримані в ході експерименту дані дозволили фахівцям і науковому співтовариству оцінити сумісність діючих газопровідних систем з новими видами енергії.
Завдяки своєму потенціалу у виробництві та транспортуванні водню, Україна названа пріоритетним партнером ЄС у реалізації EU Hydrogen Strategy (Воднева стратегія Євросоюзу). Воднева стратегія складає невід’ємну частину Європейської зеленої угоди. Ця масштабна ініціатива покликана перетворити Європу на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року.
Пресслужба АТ «Житомиргаз»