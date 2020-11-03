Житомирский драмтеатр отменил спектакли из-за «красной» зоны карантина

Красная зона карантина повлияла и на культурную жизнь в Житомире. 3 ноября Житомирский академический музыкально-драматический театр имени Кочерги объявил о том, что прекращает показ спектаклей
.
«В связи с внедрением «красной зоны» со 2 ноября 2020 года и учитывая решение внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30.10.2020 г. № 40 Житомирский академический украинский музыкально-драматический театр им. И. Кочерги прекращает показ спектаклей на зрителя», - говорится в сообщении.
В настоящее время отменены показы:
- 03.11.2020 и 05.11.2020 - спектакль «Вівця з вовчим поглядом»;
- 04.11.2020 - спектакль «Божі тварі»;
- 06.11.2020 - спектакль «Ханума»;
- 07.11.2020 - спектакль «Мауглі»;
- 07.11.2020 - спектакль «Фараони».
Житомиряне имеют возможность сдать билеты в местах их приобретения или обменять их на другой спектакль.
«Приобретенные билеты остаются действительными на любой спектакль (кроме премьеры и малой сцены) до 30.06.2021»
, - отмечают в театре.
Напомним, со 2-го ноября Житомир находится в красной зоне карантина. Что это значит и какие действуют ограничения в городе - читайте по ссылке
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