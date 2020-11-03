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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2020 » Ноябрь » 3 » 16:52:23

Житомирский драмтеатр отменил спектакли из-за «красной» зоны карантина

Сегодня, 17:26:23 240 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский драмтеатр отменил спектакли из-за «красной» зоны карантина

 Красная зона карантина повлияла и на культурную жизнь в Житомире. 3 ноября Житомирский академический музыкально-драматический театр имени Кочерги объявил о том, что прекращает показ спектаклей.
 

«В связи с внедрением «красной зоны» со 2 ноября 2020 года и учитывая решение внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 30.10.2020 г. № 40 Житомирский академический украинский музыкально-драматический театр им. И. Кочерги прекращает показ спектаклей на зрителя», - говорится в сообщении.


В настоящее время отменены показы:
 
  • 03.11.2020 и 05.11.2020 - спектакль «Вівця з вовчим поглядом»;
  • 04.11.2020 - спектакль «Божі тварі»;
  • 06.11.2020 - спектакль «Ханума»;
  • 07.11.2020 - спектакль «Мауглі»;
  • 07.11.2020 - спектакль «Фараони».

Житомиряне имеют возможность сдать билеты в местах их приобретения или обменять их на другой спектакль.

«Приобретенные билеты остаются действительными на любой спектакль (кроме премьеры и малой сцены) до 30.06.2021», - отмечают в театре.

Напомним, со 2-го ноября Житомир находится в красной зоне карантина. Что это значит и какие действуют ограничения в городе - читайте по ссылке.
Тэги: Житомир, Карантин, театр
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