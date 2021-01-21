Житомирский драмтеатр, несмотря на карантин, готовит новые спектакли. ВИДЕО

Во время локдауна Житомирский облмуздрамтеатр имени Кочерги готовит представление на большую сцену и театрализованные представления к юбилею со дня рождения Леси Украинки и Ивана Кочерги.
Часть репетиций актеры проводят в онлайн режиме, передает "Суспільне".
"Сейчас вся страна - в том числе, и мы - готовится к празднованию юбилея Леси Украинки. Кроме того, в этом году исполняется 140 лет со дня рождения Ивана Кочерги. И сейчас мы обсуждаем как будем отмечать эту юбилейную дату. Сейчас мы продолжаем работать над нашим будущим репертуаром. Петр Авраменко разрабатывает спектакль на большой сцене - дай Бог, чтобы это представление вышло к Международному Дню театра в марте. Еще одинэкспериментальный спектакль сейчас готовится и для малой сцены", - говорит главный режиссер Житомирского облмуздрамтеатра Наталья Тимошкина.
Репетировать онлайн неудобно, говорит режиссер Петр Авраменко, но работать над материалом нужно, поэтому, выбирать не приходится.
Трудно работать и без зрителя, добавляет актер Максим Петровский. Ведь актерам приходится оставаться без энергетики, которую обычно отдают зрители из зала. Максим говорит, что очень ждет момента, когда они снова смогут дарить свое искусство зрителю.
Отсутствие представлений существенно влияет и на финансовое состояние театра.
"В январе 2020 года мы перевыполнили план на 800 тысяч и жили за эти деньги и платили хозяйственные услуги в период карантина. А в 2021 году мы заработали в январе только 300 тысяч гривен", - говорит директор и художественный руководитель театра Наталья Ростова.
Несмотря на локдаун, общение со зрителем не прерывается - лучшие спектакли театра сейчас можно посмотреть на Youtube.