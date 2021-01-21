Житомирский драмтеатр, несмотря на карантин, готовит новые спектакли. ВИДЕО

"Сейчас вся страна - в том числе, и мы - готовится к празднованию юбилея Леси Украинки. Кроме того, в этом году исполняется 140 лет со дня рождения Ивана Кочерги. И сейчас мы обсуждаем как будем отмечать эту юбилейную дату. Сейчас мы продолжаем работать над нашим будущим репертуаром. Петр Авраменко разрабатывает спектакль на большой сцене - дай Бог, чтобы это представление вышло к Международному Дню театра в марте. Еще одинэкспериментальный спектакль сейчас готовится и для малой сцены", - говорит главный режиссер Житомирского облмуздрамтеатра Наталья Тимошкина.