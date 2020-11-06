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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 6 » 12:52:47

На Житомирщине обнаружили вспышку африканской чумы свиней

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На Житомирщине обнаружили вспышку африканской чумы свиней

 На Житомирщине в в хозяйстве Новоборовского психоневрологического интерната обнаружили африканскую чуму свиней. Об этом сообщил начальник Главного управления Госпотребслужбы в Житомирской области Александр Шпита в Facebook.

«5 ноября в Главное управление Госпотребслужбы в Житомирской области поступило сообщение о случае заболевания свиней в подсобном хозяйстве Новоборовского психоневрологического интерната в пгт Новая Боровая Хорошевского района», - говорится в сообщении.

Отмечается, что экспертиза подтвердила африканскую чуму свиней. Сейчас в очаге заболевания проводят мероприятия по локализации и недопущению распространения болезни.

Африканская чума свиней - вирусная болезнь, которая почти в 100% случаев заканчивается смертью животного. И хотя АЧС напрямую не угрожает человеку, однако вирус в случае попадания в организм значительно ослабляет иммунную систему человека и может стать возбудителем других болезней.

Тэги: свиньи, чума, Житомирщина
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