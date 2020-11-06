На Житомирщине обнаружили вспышку африканской чумы свиней

На Житомирщине в в хозяйстве Новоборовского психоневрологического интерната обнаружили африканскую чуму свиней. Об этом сообщил начальник Главного управления Госпотребслужбы в Житомирской области Александр Шпита в Facebook
.
«5 ноября в Главное управление Госпотребслужбы в Житомирской области поступило сообщение о случае заболевания свиней в подсобном хозяйстве Новоборовского психоневрологического интерната в пгт Новая Боровая Хорошевского района»
, - говорится в сообщении.
Отмечается, что экспертиза подтвердила африканскую чуму свиней. Сейчас в очаге заболевания проводят мероприятия по локализации и недопущению распространения болезни.
Африканская чума свиней - вирусная болезнь, которая почти в 100% случаев заканчивается смертью животного. И хотя АЧС напрямую не угрожает человеку, однако вирус в случае попадания в организм значительно ослабляет иммунную систему человека и может стать возбудителем других болезней.