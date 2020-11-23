Не поделили дорогу: в Житомире депутат горсовета наехал на полисмена

В Житомире возле автозаправки на улице Восточной водитель автомобиля BMW наехал на ногу патрульного полицейского.
По данным издания Житомир инфо
, инцидент произошел 20 ноября, правоохранитель получил перелом ноги, ему наложили гипс.
Очевидцы рассказали, что водители двух автомобилей "не могли разобраться, кто должен уступить дорогу при выезде с АЗС".
ФОТО: Житомир инфо
Спикер полиции Житомирской области Алла Ващенко подтвердила факт конфликта.
"Предварительно установлено, что на заправке возник конфликт между водителем BMW и патрульными. Сейчас открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения)", – сказала она.
Журналисты сообщили, что за рулем BMW был депутат Житомирского городского совета 7-го созыва Антон Ракович. В 2015 году он стал депутатом горсовета от "Объединения "Самопомич". На местных выборах 2020 года он баллотировался в облсовет от партии "Слуга народа".
Антон Ракович, фото из соцсети
Зато на Восточной впервые за очень много лет, даже не помню за сколько, нарисовали разметку. Ямы все, правда, оставили. но разметку нарисовали.