Из квартиры житомирянина правоохранители изъяли опиум и марихуану

Во время санкционированных обысков в квартире житомирянина правоохранители изъяли опиум и марихуану. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции области.
По информации правоохранителей, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хранение и распространение наркотических средств.
Недавно оперативники получили сведения о том, что он снова взялся за незаконную деятельность.
"В результате проведенных в его доме следственных действий правоохранители обнаружили подтверждение противоправной деятельности. Шприцы с коричневой жидкостью (по внешним признакам, ацетилированный опиум) хозяин хранил в холодильнике. Также в квартире полицейские нашли газетные свертки с растительным сырьем (внешне - марихуана)", - информируют правоохранители.
Изъятые вещества направлены на экспертное исследование. Полиция проверяет мужчину на причастность к распространению наркотиков в Житомире.