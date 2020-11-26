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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 26 » 12:34:47

Из квартиры житомирянина правоохранители изъяли опиум и марихуану

Сегодня, 12:34:47 672 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из квартиры житомирянина правоохранители изъяли опиум и марихуану

 Во время санкционированных обысков в квартире житомирянина правоохранители изъяли опиум и марихуану. Об этом 26 ноября сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции области.

По информации правоохранителей, мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хранение и распространение наркотических средств.

Недавно оперативники получили сведения о том, что он снова взялся за незаконную деятельность.
 

"В результате проведенных в его доме следственных действий правоохранители обнаружили подтверждение противоправной деятельности. Шприцы с коричневой жидкостью (по внешним признакам, ацетилированный опиум) хозяин хранил в холодильнике. Также в квартире полицейские нашли газетные свертки с растительным сырьем (внешне - марихуана)", - информируют правоохранители.


Изъятые вещества направлены на экспертное исследование. Полиция проверяет мужчину на причастность к распространению наркотиков в Житомире.
Тэги: обыск, наркотики
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