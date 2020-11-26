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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 26 » 17:32:49

В Житомире приступили к ремонту водопровода, который питает центральную часть города. ФОТО

Сегодня, 17:56:49 726 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире приступили к ремонту водопровода, который питает центральную часть города. ФОТО

 В Житомире начали ремонтные работы по замене водопроводной трубы, которая проходит под рекой Каменка. Этот водопровод питает всю центральную часть города.

Уже с десяток лет он находился в аварийном состоянии, информирует "Суспільне".

Замена водопровода под рекой (дюкерного перехода) является частью большого проекта по модернизации водопроводной сети города, который реализуется за кредитные средства Всемирного банка реконструкции и развития.


 

"У нас были очень значительные потери именно в этом дюкерном переходе, поэтому он и попал под реконструкцию и финансирование Всемирного банка. Стоимость общего проекта по реконструкции, куда входит 7 дюкерных переходов и 9,5 километров сетей по Житомиру, составляет 137 миллионов гривен", - рассказал директор по развитию и капитальному строительству "Житомирводоканала" Александр Гаврилов.




Труба свое уже отслужила, а в последние годы становилась причиной постоянных порывов. Водопровод настолько износился, что через гнилые участки в него проваливались камни.
 

"Дошло до того, что мы даже вчера в этой трубе нашли два камня, как они туда попали, совершенно непонятно. Мы чистили трубу, вот эту ветку и на двадцати метрах просто уперлись, дальше не могли пройти. Сначала подумали, что может это какой-то отвод или колено какое-то, раскопали, вырезали, а там камни, порода, как оно туда попало - непонятно", - отметил прораб Антон Кононович.


Специалисты водоканала говорят, что на период реконструкции проложили временный водопровод, поэтому жители центральной части Житомира и прилегающего к водопроводу частного сектора проблем с отсутствием воды из-за ремонта иметь не будут. Все работы планируют завершить в течение двух недель.

 






ФОТО: Суспільне
Тэги: водоканал, Ремонт, водопровод, Житомир
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