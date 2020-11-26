В Житомире приступили к ремонту водопровода, который питает центральную часть города. ФОТО

"У нас были очень значительные потери именно в этом дюкерном переходе, поэтому он и попал под реконструкцию и финансирование Всемирного банка. Стоимость общего проекта по реконструкции, куда входит 7 дюкерных переходов и 9,5 километров сетей по Житомиру, составляет 137 миллионов гривен", - рассказал директор по развитию и капитальному строительству "Житомирводоканала" Александр Гаврилов.

"Дошло до того, что мы даже вчера в этой трубе нашли два камня, как они туда попали, совершенно непонятно. Мы чистили трубу, вот эту ветку и на двадцати метрах просто уперлись, дальше не могли пройти. Сначала подумали, что может это какой-то отвод или колено какое-то, раскопали, вырезали, а там камни, порода, как оно туда попало - непонятно", - отметил прораб Антон Кононович.