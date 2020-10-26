Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 26.10.2020    22:05:26
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 26 » 16:28:11

Водоканал хочет в 2021 году реконструировать водопроводную сеть в промзоне Житомира

Сегодня, 16:44:11 594 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Водоканал хочет в 2021 году реконструировать водопроводную сеть в промзоне Житомира

 Житомирский водоканал в следующем году есть планы по реконструкции водопроводной сети "Хинчанка". Такие планы озвучил директор коммунального предприятия Андрей Никитин.

Участок водопровода находится в промышленном районе города и нуждается в реконструкции, так как сейчас имеет большие потери воды.
 

"Одним из важнейших направлений деятельности водоканала является инвестиционный, ведь благодаря привлечению средств на развитие предприятие повышает надежность систем водоснабжения и водоотведения. В следующем году предусмотрена реконструкция водопроводной сети под названием "Хинчанка", которая находится в промышленном районе города. На этом участке водопровода у нас большие потери воды, поэтому мы обязаны ее перевести. В то же время мы хотим построить канализационную сеть вблизи очистных сооружений канализации №1. Это позволит нам направить все стоки на очистные сооружения №2 и полностью вывести из эксплуатации одну из станций для очистки стоков, перенеся все "нагрузки" на станцию, которая находится за пределами города. Также есть в планах обновить наш автопарк - приобрести илосос для быстрого и эффективного реагирования на проблему канализационных заторов. За счет инвестиционных средств мы планируем модернизировать повышающих насосную станцию ​​по адресу: ул. Циолковского, 14, что позволит нам повысить надеждность системы водоснабжения в этом районе и сократить потребление электроэнергии", - отметил Андрей Никитин.


Реконструкция водопровода состоится в рамках масштабной инвестиционной программы в размере 240,7 млн гривен. Все работы должны быть выполнены в течение 2021 года.

Как сообщал "Журнал Житомира", с начала года водоканал реконструировал более 8000 метров трубопроводов. Это абсолютный рекорд за последние почти три десятилетия.
 
Тэги: водопровод, Ремонт, Житомир, водоканал
Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 20:32:51, Сегодня [Материал]
0

Что-то не вижу статистику по потерям по всему городу. А то вдруг окажется, что есть более проблемные участки, а ремонтировать собрались "по просьбе" какой-то влиятельной личности.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus