Водоканал хочет в 2021 году реконструировать водопроводную сеть в промзоне Житомира

"Одним из важнейших направлений деятельности водоканала является инвестиционный, ведь благодаря привлечению средств на развитие предприятие повышает надежность систем водоснабжения и водоотведения. В следующем году предусмотрена реконструкция водопроводной сети под названием "Хинчанка", которая находится в промышленном районе города. На этом участке водопровода у нас большие потери воды, поэтому мы обязаны ее перевести. В то же время мы хотим построить канализационную сеть вблизи очистных сооружений канализации №1. Это позволит нам направить все стоки на очистные сооружения №2 и полностью вывести из эксплуатации одну из станций для очистки стоков, перенеся все "нагрузки" на станцию, которая находится за пределами города. Также есть в планах обновить наш автопарк - приобрести илосос для быстрого и эффективного реагирования на проблему канализационных заторов. За счет инвестиционных средств мы планируем модернизировать повышающих насосную станцию ​​по адресу: ул. Циолковского, 14, что позволит нам повысить надеждность системы водоснабжения в этом районе и сократить потребление электроэнергии", - отметил Андрей Никитин.