Под Житомиром насмерть сбили женщину, переходившую дорогу не по «зебре». ФОТО

В пригороде Житомира внедорожник сбил женщину, которая пыталась перейти трассу Киев-Чоп за пределами пешеходного перехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 30 ноября вблизи с. Глубочица. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Предварительно, водитель автомобиля Toyota RAV4, 27-летняя житомирянка, двигаясь в направлении города Житомира, на 126 км автодороги Киев-Чоп совершила наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть", - информирует полиция.
В результате ДТП пешеход, 47-летняя женщина, погибла на месте.
На опубликованных с места происшествия фото видно, что женщину сбили примерно в 50 метрах от пешеходного перехода.
"Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия в рамках досудебного расследования, начатого по ч.2 ст. 286 УК Украины"
, - отмечают правоохранители.