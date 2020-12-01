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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 1 » 09:56:47

Под Житомиром насмерть сбили женщину, переходившую дорогу не по «зебре». ФОТО

Вчера, 10:06:47 1890 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром насмерть сбили женщину, переходившую дорогу не по «зебре». ФОТО

 В пригороде Житомира внедорожник сбил женщину, которая пыталась перейти трассу Киев-Чоп за пределами пешеходного перехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 30 ноября вблизи с. Глубочица. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Toyota RAV4, 27-летняя житомирянка, двигаясь в направлении города Житомира, на 126 км автодороги Киев-Чоп совершила наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть", - информирует полиция.


В результате ДТП пешеход, 47-летняя женщина, погибла на месте.

На опубликованных с места происшествия фото видно, что женщину сбили примерно в 50 метрах от пешеходного перехода.

"Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия в рамках досудебного расследования, начатого по ч.2 ст. 286 УК Украины", - отмечают правоохранители.



Тэги: Житомир, пешеход, дтп
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