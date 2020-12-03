В мэрии рассказали, сколько единиц общественного транспорта Житомира соответствуют стандартам инклюзивности

В Житомире ежедневно на городских маршрутах население обслуживают 80 единиц троллейбусов, 12 трамваев и 182 автобуса. Среди указанных транспортных единиц требованиям доступности для лиц с инвалидностью соответствуют 34 единицы электротранспорта и 53 автобуса. Об этом сообщают в управлении транспорта и связи Житомирского городского совета.
При обновлении подвижного состава Житомирское ТТУ учитывает требования доступности. Так, в 2018 году Житомирским городским советом на условиях финансового лизинга были приобретены 17 низкопольных автобусов «МАЗ», а в 2019 году – 50 троллейбусов марки «БКМ».
На сегодня по улицам Житомира уже курсируют 27 троллейбусов белорусского производства, которые адаптированы для маломобильных слоев населения.
«Новые троллейбусы имеют низкий пол. Если же нажать на кнопку на входе в транспорт, выезжает наклонная платформа, и тогда человек на коляске, родители с ребенком или пожилой человек с тростью не должны подниматься по ступенькам. К тому же, внутри транспорта широкие проходы между креслами и места, где человек на коляске может зафиксировать себя ремнем безопасности. Транспортные единицы оборудованы кнопками сигнала к водителю, системой GPS-навигации и системой для оглашения остановок общественного транспорта», – рассказывают в мэрии.
Старый подвижной состав городского электротранспорта также пытаются переоборудовать для удобства людей с инвалидностью.
«Центральные перила на лестнице задних площадок трамвайных вагонов и троллейбусов демонтировали и перенесли на дверь»
, – отмечают в управлении транспорта.
вообще-то троллейбусы «БКМ» они же «АКСМ»
Ответ: Звичайно, ви праві. Виправили. Потрібно зранку більше кави пити :)
Если бы еще кто-то озаботился пандусами при входе в магазины и учереждения - было бы тоже хорошо. Очень часто если они где и есть, то формально, заехать на коляске по ним невозможно.