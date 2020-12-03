В мэрии рассказали, сколько единиц общественного транспорта Житомира соответствуют стандартам инклюзивности

«Новые троллейбусы имеют низкий пол. Если же нажать на кнопку на входе в транспорт, выезжает наклонная платформа, и тогда человек на коляске, родители с ребенком или пожилой человек с тростью не должны подниматься по ступенькам. К тому же, внутри транспорта широкие проходы между креслами и места, где человек на коляске может зафиксировать себя ремнем безопасности. Транспортные единицы оборудованы кнопками сигнала к водителю, системой GPS-навигации и системой для оглашения остановок общественного транспорта», – рассказывают в мэрии.