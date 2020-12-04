Житомирские браконьеры за убийство косули заплатят 32 тыс. гривен

В Хорошевский районе Житомирской области рейдовая группа по охране охотничьих угодий задержала браконьеров, которые незаконно застрелили самца косули.
Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
"Находясь в лесном массиве, рейдовики услышали характерные для проведения охоты звуки. Прибыв на место, откуда доносились выстрелы, лесные охранники обнаружили группу лиц и 3 автомобиля, близ которых лежало тело погибшего самца косули. В ходе проверки документов выяснилось, что лицензии на добывание именно этого вида животного охотники не имеют", - рассказывают в управлении.
На место происшествия лесники вызвали полицию. Браконьеры должны возместить убытки.
"Размер взыскания за незаконное добывание или уничтожение одной косули составляет 32 000 грн"
, - сообщили лесники.
Ежедневно на патрулирование лесных массивов от нарушений выезжает 21 рейдовая бригада государственных лесохозяйственных предприятий. С начала года гослесхозы области провели более 3600 рейдов по охране лесов и почти 1200 - по борьбе с нарушителями охоты. На нарушителей составлено 146 протоколов, в том числе 48 - за нарушение правил охоты.