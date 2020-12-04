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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Декабрь » 4 » 11:49:21

Житомирские браконьеры за убийство косули заплатят 32 тыс. гривен

Сегодня, 12:12:21 633 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирские браконьеры за убийство косули заплатят 32 тыс. гривен

 В Хорошевский районе Житомирской области рейдовая группа по охране охотничьих угодий задержала браконьеров, которые незаконно застрелили самца косули.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
 

"Находясь в лесном массиве, рейдовики услышали характерные для проведения охоты звуки. Прибыв на место, откуда доносились выстрелы, лесные охранники обнаружили группу лиц и 3 автомобиля, близ которых лежало тело погибшего самца косули. В ходе проверки документов выяснилось, что лицензии на добывание именно этого вида животного охотники не имеют", - рассказывают в управлении.




На место происшествия лесники вызвали полицию. Браконьеры должны возместить убытки.

"Размер взыскания за незаконное добывание или уничтожение одной косули составляет 32 000 грн", - сообщили лесники.

Ежедневно на патрулирование лесных массивов от нарушений выезжает 21 рейдовая бригада государственных лесохозяйственных предприятий. С начала года гослесхозы области провели более 3600 рейдов по охране лесов и почти 1200 - по борьбе с нарушителями охоты. На нарушителей составлено 146 протоколов, в том числе 48 - за нарушение правил охоты.
 
Тэги: Житомирщина, Охота, Браконьеры
Комментариев: 2
RaID
1 Сергій (RaID)   • 14:18:04, Сегодня [Материал]
+2

У нас в лісі взагалі звірі ще є? Колись була річка Бобрівка і повно бобрів, а зараз річка Бобрівка, а бобрів жодного, всіх перестріляли.
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:12:58, Сегодня [Материал]
0

Много лет увлекался охотой, и ненавижу дебилов с ружьями в лесу. Охота прежде всего - знания, искусство и любовь к природе.
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