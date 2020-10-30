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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Октябрь » 30 » 12:39:31

На территории Житомирщины устроят «охоту» на браконьеров

Сегодня, 13:02:31 288 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На территории Житомирщины устроят «охоту» на браконьеров

 Житомирщина - лидер по количеству фактов браконьерства за 6 месяцев 2020 года. В связи с этим 7 ноября на территории области планируют провести рейд на браконьеров.

Об этом 30 октября сообщили на Правительственном портале.

Отмечается, что в течение охотничьего сезона 2019-2020 годов в Украине выявлено 764 нарушения требований законодательства при использовании объектов животного мира. Больше всего зафиксировано в Полесском округе, в состав которого входит Житомирская область.

Охотники осуществляют охоту без необходимых документов и используя незаконные средства лова.

"Проведение рейдов на территориях охотничьих угодий необходимо не только для фиксации нарушений и взыскания штрафов с виновников. Регулярный контроль помогает предотвращать факты браконьерства, ведь нарушители осознают неотвратимость ответственности за свои действия", - сообщают экологи.
Тэги: Браконьеры, рейд, Охота, Житомирщина
Комментариев: 1
Vitalijy
1 Vitalijy (Vitalijy)   • 13:34:47, Сегодня [Материал]

Что за дурацкое развлечение убивать животных.
Как можно получать удовольствие от убийства бедного зверька.
Из-за таких первобытных инстинктов в лесу скорее вместо зверька инопланетянина увидишь.
Если любите убивать, то валите в АТО.
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