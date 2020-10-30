На территории Житомирщины устроят «охоту» на браконьеров

Житомирщина - лидер по количеству фактов браконьерства за 6 месяцев 2020 года. В связи с этим 7 ноября на территории области планируют провести рейд на браконьеров.
Об этом 30 октября сообщили на Правительственном портале
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Отмечается, что в течение охотничьего сезона 2019-2020 годов в Украине выявлено 764 нарушения требований законодательства при использовании объектов животного мира. Больше всего зафиксировано в Полесском округе, в состав которого входит Житомирская область.
Охотники осуществляют охоту без необходимых документов и используя незаконные средства лова.
"Проведение рейдов на территориях охотничьих угодий необходимо не только для фиксации нарушений и взыскания штрафов с виновников. Регулярный контроль помогает предотвращать факты браконьерства, ведь нарушители осознают неотвратимость ответственности за свои действия"
, - сообщают экологи.
Как можно получать удовольствие от убийства бедного зверька.
Из-за таких первобытных инстинктов в лесу скорее вместо зверька инопланетянина увидишь.
Если любите убивать, то валите в АТО.