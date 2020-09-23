Устроили ночную охоту на косулю: в Житомирской области поймали браконьеров

В Радомышльском районе Житомирской области правоохранители обнаружили браконьеров, которые устроили ночную охоту на косулю. В автомобиле злоумышленников нашли оружие и тушу животного. Об этом "ЖЖ
" сообщили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.
"В ходе ночной отработки полицейские сектора реагирования Радомышльского отделения полиции на автодороге остановили автомобиль Skoda Octavia под управлением 40-летнего жителя Киевской области. В салоне автомобиля находились двое пассажиров, как выяснилось, жители Ровенской области. Во время осмотра автомобиля в салоне и багажном отделении полицейские обнаружили оружие и тушу убитого дикого животного", - говорится в сообщении.
Полицейские изъяли 2 карабина калибром 7,62 мм, глушители, около 20 патронов к указанному оружию, охотничьи ножи, другие вещи, которые указывали на ночную охоту, и тушу самца косули. Также правоохранители изъяли автомобиль, в котором правонарушители все это перевозили.
Объяснить происхождение оружия, как и само событие, мужчины отказались.
"Действующее законодательство предусматривает за такие противоправные действия наказание в виде заключения на срок от 3 до 7 лет. Также за нарушение правил охоты фигурантам могут грозить штрафные санкции"
, - добавляют в полиции.