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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Декабрь » 11 » 12:30:09

Из-за гололеда в Житомирской области произошло более 80 ДТП – полиция

Сегодня, 12:37:09 1200 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Из-за гололеда в Житомирской области произошло более 80 ДТП – полиция

 За сутки 10 декабря из-за ухудшения погодных условий и гололеда на территории Житомирщины зарегистрировано 86 дорожно-транспортных происшествий, связанных с повреждениями транспортных средств.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

К счастью, никто из людей в результате ДТП не пострадал.



11 декабря погодные условия, по прогнозам синоптиков, продолжают способствовать образованию гололеда на дорогах Житомирщины. Полицейские советуют водителям отложить поездки собственным автотранспортом.

"В случае острой необходимости будьте максимально осторожными, внимательными и не делайте резких маневров", - отмечают правоохранители.

Напомним, вечером 10 декабря в Житомире пассажирский автобус влетел в бетонный столб.
Тэги: Житомирщина, дтп
Комментариев: 2
VladiVOst_OK
1 Владимир (VladiVOst_OK)   • 13:25:42, Сегодня [Материал]
0

и половина остаются на летней резине
Berberis
2 Лилия (Berberis)   • 13:28:49, Сегодня [Материал]
+1

Очень плохо,что никто ни за что не отвечает и вовремя не реагирует на погодные условия.
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