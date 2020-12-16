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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2020 » Декабрь » 16 » 17:57:23

Верховная Рада приняла госбюджет на 2021 год: основные показатели

Сегодня, 18:11:23 186 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Верховная Рада приняла госбюджет на 2021 год: основные показатели

 Верховная Рада 15 декабря приняла Госбюджет на 2021 год до 2 чтения. Поддержали проект 289 нардепов. В обновленном бюджете несколько изменились расходы.

Так, проголосовали "за" 289 нардепов, воздержались – 37, сообщает 24 канал.

Не поддержали Госбюджет "Европейская Солидарность", "Оппозиционная платформа – за жизнь" и "Голос".
 

Главные показатели госбюджета-2021

 
  • Доходы госбюджета предусмотрели на уровне 1,092 триллиона гривен.
  • Расходы составят 1,328 триллиона гривен.
  • Дефицит бюджета на 2021 год уменьшили с 6% до 5,5% ВВП, что составляет 246,6 миллиарда гривен.
  • ВВП закладывают на уровне 4,5 триллиона гривен. Рост внутреннего валового продукта ожидается на уровне 4,6%.
  • Госдолг к ВВП – 64,6%.
  • Среднемесячная зарплата составит 13,6 тысячи гривен.
  • А потребительская инфляция достигнет 7,3%.
  • Среднегодовой курс закладывают на уровне 29,1 гривны за доллар.


Расходы на органы власти:

 
  • Офис Президента – 1266,8 миллиона гривен;
  • Секретариат Кабмина – 1 123,8 миллиона гривен;
  • Аппарат Верховной Рады – 2 535,6 миллиона гривен;
  • Офис генпрокурора – 11 531,6 миллиона гривен;
  • СБУ – 1 495,9 миллиона гривен;
  • МВД – 9 830,3 миллиона гривен.
  • Министерство иностранных дел – 5 389,8 миллиона гривен;
  • Министерство здравоохранения – 1 591,8 миллиона гривен;
  • Министерство энергетики – 6 557,6 миллиона гривен;
  • Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов – 8 728,1 миллиона гривен;
  • Министерство инфраструктуры – 8 891,2 миллиона гривен;
  • Министерство молодежи и спорта – 7 269,6 миллиона гривен;
  • Министерство культуры и информационной политики – 1 252,4 миллиона гривен;
  • Государственное космическое агентство – 1 122,6 миллиона гривен.
  • Государственное управление делами – 3 079,9 миллиона гривен;
  • Министерство образования и науки – 5 084,1 миллиона гривен;
  • Пенсионный фонд – 1 953,1 миллиона гривен;
  • Госфонд регионального развития – на 6 212,5 гривен.



23,6% (313,7 млрд грн) от общей суммы расходов госбюджета составит социальная защита населения и соцобеспечение. Сюда входит соцзащита пенсионеров, ветеранов, семьи, детей и молодежи, безработных, социальная защита на случай нетрудоспособности.

12,03% расходов госсметы уйдет на обслуживание долга (159,8 млрд грн), 12,3% – на субвенции местным бюджетам (163,7 млрд).

На медицину в следующем году уйдет 11,9% расходов бюджета (157,5 млрд грн). Это финансирование Центров экстренной медицинской помощи, специализированных и стоматологических клиник, фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и санаторно-курортных учреждений, больниц общего профиля, перинатальных центров, противоэпидемических мероприятий, станций переливания крови.

9,2% расходов бюджета предусмотрены для обеспечения общественного порядка и безопасности (122,2 млрд). Это, в частности, борьба с преступностью, охрана государственной границы, уголовно-исполнительная система и исправительные мероприятия.

На оборону уйдет немного меньше – 9% расходной части госбюджета-2021, на экономическую деятельность ‒ 7,6%. Это траты на сельское и лесное хозяйство, топливно-энергетический комплекс, угольную и нефтегазовую отрасли, промышленность и строительство, автомобильный/водный/железнодорожный/воздушный и другой транспорт и так далее.

На образование направят 4,9% расходной части бюджета. Это финансирование учреждений общего среднего образования, специализированных заведений общего среднего образования, профессионального образования, учреждений высшего, последипломного и внешкольного образования, программ материального обеспечения учебных заведений.

Также 4,2% расходов госбюджета уйдут на госаппарат и проведение выборов и референдумов, 3,3% – на судебную власть, 1,4% – на духовное и физическое развитие, 0,6% – на охрану окружающей среды, 0,03% – на ЖКХ.
 

Какую минимальную зарплату закладывают


В бюджете на 2021 год предусмотрели также рост минимальной заработной платы. Ее планируют дважды повысить:
 
  • до 6 тысяч гривен с 1 января 2021 года;
  • до 6,5 тысячи гривен – с 1 июля;


Каким будет прожиточный минимум


В 2021 году предлагают установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц
 
  • с 1 января 2021 года в размере 2 189 гривен;
  • с 1 июля – 2 294 гривны;
  • с 1 декабря – 2 393 гривны.


Какой может быть минимальная пенсия

 
  • С 1 января 2021 года – 1 769 гривен.
  • С 1 июля – 1 854 гривны.
  • С 1 декабря – 1 934 гривны.


Тэги: Рада, украина, бюджет
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