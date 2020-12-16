Верховная Рада приняла госбюджет на 2021 год: основные показатели

Верховная Рада 15 декабря приняла Госбюджет на 2021 год до 2 чтения. Поддержали проект 289 нардепов. В обновленном бюджете несколько изменились расходы.
Так, проголосовали "за" 289 нардепов, воздержались – 37, сообщает 24 канал
.
Не поддержали Госбюджет "Европейская Солидарность", "Оппозиционная платформа – за жизнь" и "Голос".
Главные показатели госбюджета-2021
- Доходы госбюджета предусмотрели на уровне 1,092 триллиона гривен.
- Расходы составят 1,328 триллиона гривен.
- Дефицит бюджета на 2021 год уменьшили с 6% до 5,5% ВВП, что составляет 246,6 миллиарда гривен.
- ВВП закладывают на уровне 4,5 триллиона гривен. Рост внутреннего валового продукта ожидается на уровне 4,6%.
- Госдолг к ВВП – 64,6%.
- Среднемесячная зарплата составит 13,6 тысячи гривен.
- А потребительская инфляция достигнет 7,3%.
- Среднегодовой курс закладывают на уровне 29,1 гривны за доллар.
Расходы на органы власти:
- Офис Президента – 1266,8 миллиона гривен;
- Секретариат Кабмина – 1 123,8 миллиона гривен;
- Аппарат Верховной Рады – 2 535,6 миллиона гривен;
- Офис генпрокурора – 11 531,6 миллиона гривен;
- СБУ – 1 495,9 миллиона гривен;
- МВД – 9 830,3 миллиона гривен.
- Министерство иностранных дел – 5 389,8 миллиона гривен;
- Министерство здравоохранения – 1 591,8 миллиона гривен;
- Министерство энергетики – 6 557,6 миллиона гривен;
- Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов – 8 728,1 миллиона гривен;
- Министерство инфраструктуры – 8 891,2 миллиона гривен;
- Министерство молодежи и спорта – 7 269,6 миллиона гривен;
- Министерство культуры и информационной политики – 1 252,4 миллиона гривен;
- Государственное космическое агентство – 1 122,6 миллиона гривен.
- Государственное управление делами – 3 079,9 миллиона гривен;
- Министерство образования и науки – 5 084,1 миллиона гривен;
- Пенсионный фонд – 1 953,1 миллиона гривен;
- Госфонд регионального развития – на 6 212,5 гривен.
23,6% (313,7 млрд грн) от общей суммы расходов госбюджета составит социальная защита населения и соцобеспечение. Сюда входит соцзащита пенсионеров, ветеранов, семьи, детей и молодежи, безработных, социальная защита на случай нетрудоспособности.
12,03% расходов госсметы уйдет на обслуживание долга (159,8 млрд грн), 12,3% – на субвенции местным бюджетам (163,7 млрд).
На медицину в следующем году уйдет 11,9% расходов бюджета (157,5 млрд грн). Это финансирование Центров экстренной медицинской помощи, специализированных и стоматологических клиник, фельдшерско-акушерских пунктов, больниц и санаторно-курортных учреждений, больниц общего профиля, перинатальных центров, противоэпидемических мероприятий, станций переливания крови.
9,2% расходов бюджета предусмотрены для обеспечения общественного порядка и безопасности (122,2 млрд). Это, в частности, борьба с преступностью, охрана государственной границы, уголовно-исполнительная система и исправительные мероприятия.
На оборону уйдет немного меньше – 9% расходной части госбюджета-2021, на экономическую деятельность ‒ 7,6%. Это траты на сельское и лесное хозяйство, топливно-энергетический комплекс, угольную и нефтегазовую отрасли, промышленность и строительство, автомобильный/водный/железнодорожный/воздушный и другой транспорт и так далее.
На образование направят 4,9% расходной части бюджета. Это финансирование учреждений общего среднего образования, специализированных заведений общего среднего образования, профессионального образования, учреждений высшего, последипломного и внешкольного образования, программ материального обеспечения учебных заведений.
Также 4,2% расходов госбюджета уйдут на госаппарат и проведение выборов и референдумов, 3,3% – на судебную власть, 1,4% – на духовное и физическое развитие, 0,6% – на охрану окружающей среды, 0,03% – на ЖКХ.
Какую минимальную зарплату закладывают
В бюджете на 2021 год предусмотрели также рост минимальной заработной платы. Ее планируют дважды повысить:
- до 6 тысяч гривен с 1 января 2021 года;
- до 6,5 тысячи гривен – с 1 июля;
Каким будет прожиточный минимум
В 2021 году предлагают установить прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц
- с 1 января 2021 года в размере 2 189 гривен;
- с 1 июля – 2 294 гривны;
- с 1 декабря – 2 393 гривны.
Какой может быть минимальная пенсия
- С 1 января 2021 года – 1 769 гривен.
- С 1 июля – 1 854 гривны.
- С 1 декабря – 1 934 гривны.