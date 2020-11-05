Рада одобрила в первом чтении бюджет-2021: что с ним не так

Верховная Рада одобрила проект бюджета в первом чтении. За соответствующее постановление проголосовали 275 депутатов. До первого чтения депутаты внесли в проект около 2,5 тысячи предложений и поправок.
По информации BBC Украина
, при рассмотрении законопроекта в Верховной Раде, чтобы учесть все предложения депутатов, необходимо около 1,5 трлн гривен, то есть фактически - еще один бюджет. В итоге, комитет ограничился значительно скромнее суммой и предложил увеличить доходы бюджета на 20,2 млрд грн, а также перераспределить расходы.
Среди крупнейших источников увеличения доходов - Национальный банк, который должен перечислить в бюджет в 2021 году не 33 мдрд грн, как предполагалось ранее, а 45 млрд грн.
Планируется также получить большие поступления от налогообложения. В частности, от налога на прибыль предприятий должно поступить на 1 млрд грн больше, от ввозной пошлины - на 2,4 млрд грн больше.
Кроме того, государственные предприятия должны будут отчислять в бюджет не 30%, а 90% своей чистой прибыли.
Теперь работать над сметой на следующий год и просматривать расходные статьи ко второму чтению снова будет правительство. Оно имеет на это две недели.
Однако пока анализ проекта бюджета на следующий год скорее показал нереалистичность многих источников доходов или их завышение. Есть и вопросы к ряду бюджетных расходов.
Проблемные доходы
Министр финансов Сергей Марченко уверяет, что проект бюджета предусматривает достаточно средств для "финансирования первоочередных нужд".
Однако после того, как в сентябре правительство представило свой вариант бюджета на 2021 год, многие эксперты указывали на его нереалистичность.
В документах, представленных к первому чтению, также есть оговорка о том, что основные показатели, на которых рассчитан бюджет, могут быть слишком оптимистичными, особенно, учитывая вторую волну коронавируса.
В частности, в счетной палате заявляют о таких опасностях:
- Слишком оптимистичный прогноз роста экономики. Там предлагают учесть нынешнее уменьшение капитальных инвестиций, отток прямых иностранных инвестиций и фактическое уменьшение кредитования;
- Возможное уменьшение доли экспорта в ВВП в 2021 году и рост импорта. Если при этом повышать минимальную зарплату, как хочет президент и правительство, то увеличенные зарплаты могут "фактически стимулировать развитие экономик других стран".
- Слишком оптимистичный прогноз по инфляции. Если она будет больше, чем прогнозирует правительство, "есть риски невыполнения отдельных налогов государственного бюджета, доля которых в общем объеме доходов составляет 45%.
"Правительство прогнозирует рост экономики на 4,6%. Это слишком оптимистично, - заявил в парламенте председатель Счетной палаты Валерий Пацкан. - Учитывая сложившуюся ситуацию, есть риски, что такого роста не будет достигнуто".
О том, что главные макропоказатели проекта бюджета слишком оптимистичны, считают и в Нацбанке. Следовательно, есть и риски недополучения доходов - до 65 млрд грн. Поэтому НБУ вообще советует пересмотреть доходную и расходную части государственного бюджета "с учетом более консервативного макроэкономического прогноза".
Кроме того, доходы, которые депутаты хотят увеличить, учитывают еще непроголосованные, но уже предложенные правительством налоговые изменения: повышение акцизов, рентной платы, экологического налога. Эти изменения представлены в двух "сопроводительных" законопроектах об изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы.
Таким образом, украинское правительство и парламент вновь вернулись к практике, когда вместе с принятием бюджета меняется и налоговая система страны, что нарушает принцип стабильности налогового законодательства, по которому любые изменения налогов не могут происходить позднее, чем за полгода до начала нового бюджетного периода.
Ко второму чтению в спецфонд должны быть зачислены поступления от легализованных в этом году азартных игр и разделены на "реализацию мероприятий в сфере спорта, культуры, медицины, образования и науки по соответствующим бюджетным программам".
Отдельные замечания есть и к огромному дефициту бюджета в 6% ВВП - это вдвое больше, чем предусмотрено в Бюджетном кодексе. При таком дефиците второй год подряд будет нарушаться Бюджетный кодекс, который требует, чтобы бюджетный дефицит не превышал 3%. Кроме того, преимущественно он будет покрываться заимствованиями, а это означает рост долгового давления в последующие годы.
С другой стороны, как предостерегает Счетная палата, "существенными являются риски недополучения на приемлемых условиях в определенных объемах государственных заимствований в случае ухудшения ситуации на международных рынках капитала, неполучение средств МВФ и уменьшение спроса на ОВГЗ". За этот год Украина получила менее трети из того, что надеялась получить от международных кредиторов.
Если это повторится и в следующем году, придется сокращать бюджетные расходы - предупреждают в Счетной палате.
Вопросы вызывают и планы получить от приватизации 6 млрд грн в 2021 году, ведь в этом году пришлось менять бюджет и уменьшать план в 12 млрд грн до лишь 0,5 млрд грн. Однако депутаты просят правительство увеличить планы поступлений от приватизации в 2021 году и на эту же сумму уменьшить заимствования.
Проблемные расходы
По словам министра финансов, увеличение доходов бюджета на 20 млрд грн позволило увеличить и расходы. Речь идет о дополнительном финансировании развития территорий - на 4,3 млрд грн, инфраструктурных проектов - 7,5 млрд грн, культуры и спорта - 3 млрд грн, здравоохранения - 2 млрд грн, поддержки аграриев - 500 млн грн, социальной защиты - 200 млн грн, экологии - 90 млн грн, образования и науки, поддержки военной сферы.
Но получается, что правительству следует "подчистить" и некоторые расходы. При этом эти проблемы являются как системными, переходящие из бюджета в бюджет, так и новыми.
Например, проект предусматривает 1 млрд грн расходов на Бюро экономической безопасности, которого пока не существует, а проект закона о его создании принят только за основу.
В то же время между представлением проекта бюджета на 2021 год и первым чтением не были пересмотрены расходы на Офис президента несмотря на заявления, что они будут уменьшены.
В отличие от этого года Пенсионный фонд уже не будет направлением крупнейших государственных расходов. Бюджетный трансферт Пенсионному фонду почти 204 млрд грн будет только вторым - после расходов на оплату труда работникам бюджетных учреждений на 212,5 млрд грн.
Но этих расходов может быть недостаточно, считают в Счетной палате, ссылаясь на данные этого года, когда Пенсионному фонду приходится постоянно закрывать "временные кассовые разрывы" средствами из Единого казначейского счета. С начала года долг Пенсионного фонда перед Казначейством вырос на почти 16 млрд грн, а в целом, с учетом предыдущих долгов, достиг более 65 млрд грн.
В предыдущие годы много внимания уделяли расходам на коммунальные субсидии. В этом году они были более чем на 20% меньше, чем в 2019. На следующий год эти расходы также планируют несколько сократить, но лишь на 1,5% или на полмиллиарда гривен. Однако, учитывая возможность дальнейшего роста цен на газ и отопление, запланированных расходов на коммунальные субсидии может и не хватить. Или, как указывает Счетная палата, "в случае подорожания соответствующих услуг и увеличения количества субсидиантов усиливаются риски необходимости пересмотра этих расходов".
На строительство и ремонт дорог планируется потратить меньше, чем до этого - менее 72 млрд против более 100 млрд грн. Но из 72 млрд расходов - 13,5 млрд грн - это выплаты по займам, которые привлечены государством под государственные гарантии для "большого строительства". В этом году на выплаты по этим долгам должно уйти вдвое меньше средств.
Расходы на здравоохранение, которые в этом году из-за пандемии коронавируса пришлось срочно увеличивать, существенно возрастут и в 2021 году. Но они все равно будут меньше 5% от ВВП, как того требует Бюджетный кодекс. Такого показателя правительство планирует достичь только в 2023 году.
В свое время только аннексия Крыма и потеря части территории на востоке заставили законодательно закрепить выделение не менее 5% ВВП на оборону страны.
Но если раньше правительство говорило о более 190 млрд грн расходов на медицину, то пока в проекте фигурирует цифра в 155 млрд грн. На вакцинацию от коронавируса в проект бюджета на следующий год заложено 2,6 млрд грн.