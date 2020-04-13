Рада приняла «антикризисные» изменения в бюджет-2020: что изменилось

Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля поддержала в целом "антикризисную" смету. За это решение проголосовали 249 нардепов.
Изменения в госбюджет поддержали депутаты из "Слуги народа" (226 голосов), группы "За будущее" (5 голосов), группы "Доверие" (15 голосов) и 3 внефракционных, сообщает "Экономическая Правда
".
В то же время ни одного голоса за это решение не дали "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос" и "ОПЗЖ".
На каких прогнозах построен бюджет
- ВВП - минус 3,9% (ранее предполагалось, что экономика вырастет на 3,7%)
- Инфляция - 8,7%
- Безработица - 9,4% (вместо предусмотренных ранее 8,1%)
- Среднегодовой курс гривни - 29,5 за доллар (ранее - 27 за долл)
Основные параметры "антикризисного бюджета"
- Доходы бюджета уменьшились на 119,7 млрд грн или на 11% и составляют 975,8 млрд грн
- Расходы увеличились на 82,4 млрд грн или на 7% до 1 266,4 млрд грн
- Предельный объем дефицита возрастет более чем в три раза до 298,4 млрд грн
Наиболее существенно увеличиваются расходы на выплату пенсий и государственную программу медицинских гарантий - на 29,7 млрд грн и 15,7 млрд грн соответственно.
Изменились планы государства и по финансированию отдельных дотаций или субвенций. Больше всего пострадают расходы на образование и региональное развитие. Резервный фонд (формируется для непредвиденных непостоянных расходов, порядок использования средств определяет Кабмин) увеличивается втрое - с 1,5 грн млрд до 4 млрд грн.
https://lb.ua/economics/2020/04/02/454302_igor_umanskiy_ot_skrutok_nds.html
А еще можно урезать на 90% расходы на зеленопрезидентишку и его окружение и аппарат. И заодно на кабмин, и парламенты всех уровней.