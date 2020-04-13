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Главная » Новости » Житомир » Политика » 2020 » Апрель » 13 » 16:14:49

Рада приняла «антикризисные» изменения в бюджет-2020: что изменилось

Сегодня, 16:28:49 580 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Рада приняла «антикризисные» изменения в бюджет-2020: что изменилось

 Верховная Рада на внеочередном заседании 13 апреля поддержала в целом "антикризисную" смету. За это решение проголосовали 249 нардепов.

Изменения в госбюджет поддержали депутаты из "Слуги народа" (226 голосов), группы "За будущее" (5 голосов), группы "Доверие" (15 голосов) и 3 внефракционных, сообщает "Экономическая Правда".

В то же время ни одного голоса за это решение не дали "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос" и "ОПЗЖ".
 

На каких прогнозах построен бюджет

 
  • ВВП - минус 3,9% (ранее предполагалось, что экономика вырастет на 3,7%)
  • Инфляция - 8,7%
  • Безработица - 9,4% (вместо предусмотренных ранее 8,1%)
  • Среднегодовой курс гривни - 29,5 за доллар (ранее - 27 за долл)


Основные параметры "антикризисного бюджета"

 
  • Доходы бюджета уменьшились на 119,7 млрд грн или на 11% и составляют 975,8 млрд грн
  • Расходы увеличились на 82,4 млрд грн или на 7% до 1 266,4 млрд грн
  • Предельный объем дефицита возрастет более чем в три раза до 298,4 млрд грн

Наиболее существенно увеличиваются расходы на выплату пенсий и государственную программу медицинских гарантий - на 29,7 млрд грн и 15,7 млрд грн соответственно.

Изменились планы государства и по финансированию отдельных дотаций или субвенций. Больше всего пострадают расходы на образование и региональное развитие. Резервный фонд (формируется для непредвиденных непостоянных расходов, порядок использования средств определяет Кабмин) увеличивается втрое - с 1,5 грн млрд до 4 млрд грн.

 




Тэги: бюджет, Рада, украина
Комментариев: 2
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1 Name Surname (viewer)   • 16:55:03, Сегодня [Материал]
+2

До питання нестачі коштів в бюджеті: Игорь Уманский: «От «скруток» с НДС бюджет недополучает в среднем 5 миллиардов в месяц»
https://lb.ua/economics/2020/04/02/454302_igor_umanskiy_ot_skrutok_nds.html
Antisvinomir1
2 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:23:54, Сегодня [Материал]
0

Надо забрать бабло у всей околоспортивной мрази, у всех этих футболов, воллейболов, баскетболов.
А еще можно урезать на 90% расходы на зеленопрезидентишку и его окружение и аппарат. И заодно на кабмин, и парламенты всех уровней.
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