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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Декабрь » 29 » 11:21:24

Житомир получил новенькие автомобили для перевозки людей с инвалидностью. ФОТО

Вчера, 11:34:24 750 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир получил новенькие автомобили для перевозки людей с инвалидностью. ФОТО

 Житомир получил два новых автомобиля для перевозки людей с инвалидностью. Один микроавтобус будут использовать для взрослых, другой - для детей.

Об этом 29 декабря на своей Facebook-странице сообщил городской голова Сергей Сухомлин.
 

"В Житомире плюс два автомобиля для людей с инвалидностью! Каждый вмещает по 4 человека на коляске и сопровождающих. Оборудованы автоматическими подъемниками немецкого производства. Могут поднять вес до 400 кг. Благодарен народному депутату Игорю Герасименко за содействие в выделении субвенции на приобретение этих автомобилей", - написал мэр Житомира.


Ранее в городе была лишь одна машина, перевозившая людей с инвалидностью, но она устарела.

"Такое пополнение - то, что нужно. Речь идет и о наших военных, которым нужно ездить на лечение, например, в Бердичевской госпиталь или санаторий в Денишах. И, что не менее важно, - социальная реабилитация: поездки в театры, кино, на другие культурные мероприятия", - добавил Сергей Сухомлин.





Тэги: люди с инвалидностью, Житомир, Автомобиль
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