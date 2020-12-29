Житомир получил новенькие автомобили для перевозки людей с инвалидностью. ФОТО

Житомир получил два новых автомобиля для перевозки людей с инвалидностью. Один микроавтобус будут использовать для взрослых, другой - для детей.
Об этом 29 декабря на своей Facebook-странице сообщил городской голова Сергей Сухомлин
.
"В Житомире плюс два автомобиля для людей с инвалидностью! Каждый вмещает по 4 человека на коляске и сопровождающих. Оборудованы автоматическими подъемниками немецкого производства. Могут поднять вес до 400 кг. Благодарен народному депутату Игорю Герасименко за содействие в выделении субвенции на приобретение этих автомобилей", - написал мэр Житомира.
Ранее в городе была лишь одна машина, перевозившая людей с инвалидностью, но она устарела.
"Такое пополнение - то, что нужно. Речь идет и о наших военных, которым нужно ездить на лечение, например, в Бердичевской госпиталь или санаторий в Денишах. И, что не менее важно, - социальная реабилитация: поездки в театры, кино, на другие культурные мероприятия"
, - добавил Сергей Сухомлин.