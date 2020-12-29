Житомир получил новенькие автомобили для перевозки людей с инвалидностью. ФОТО

"В Житомире плюс два автомобиля для людей с инвалидностью! Каждый вмещает по 4 человека на коляске и сопровождающих. Оборудованы автоматическими подъемниками немецкого производства. Могут поднять вес до 400 кг. Благодарен народному депутату Игорю Герасименко за содействие в выделении субвенции на приобретение этих автомобилей", - написал мэр Житомира.