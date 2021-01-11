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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 11 » 10:17:22

Шел по дороге в темноте: в Житомирской области легковушка насмерть сбила мужчину

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Шел по дороге в темноте: в Житомирской области легковушка насмерть сбила мужчину

 В городе Андрушевка Житомирской области под колесами автомобиля погиб пешеход. Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 января около 17:00 на одной из улиц райцентра.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Предварительно, водитель автомобиля ВАЗ-21703, 23-летняя жительница районного центра, двигаясь по улице города, совершила наезд на пешехода, 42-летнего местного жителя, который шел во встречном направлении", - говорится в сообщении.




В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия.

Сейчас идет выяснение причин и обстоятельств происшествия в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Тэги: Житомирская область, дтп
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