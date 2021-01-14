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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Январь » 14 » 17:47:05

918 дней нацистской оккупации: возле Монумента Славы почтили память воинов-освободителей

Вчера, 17:39:05 1099 13 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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918 дней нацистской оккупации: возле Монумента Славы почтили память воинов-освободителей

 14 января 1944 года, после 918 дней оккупации, в результате завершения Житомирско-Бердичевской наступательной операции, Житомирская область была освобождена от нацистов.

Сегодня Житомирщина отмечает 77-ю годовщину освобождения области от нацистских захватчиков.

В связи с усилением карантина, массовые мероприятия к этой памятной дате не проводились.

Почтили светлую память освободителей родной земли представители власти и военнослужащие возложением цветов к Монументу Славы, трехкратным залпом салютной группы и минутой молчания.
 

Справка


Освобождение Житомирщины началось в ноябре 1943 года. Первыми были освобождены пгт Брусилов, пгт Корнин Попельнянского района, железнодорожная станция Ирша Радомышльского района, пгт Черняхов, железнодорожная станция Станишевка Житомирского района. Освобождение Житомира состоялось 31 декабря 1943 года.






 

Фото: Житомирский городской совет
Тэги: нацисты, Война, Житомирская область, оккупация
Комментариев: 13
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 18:02:25, Вчера [Материал]
+1

Слава советским содатам!
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 18:21:19, Вчера [Материал]
-5

Яким савєцкім салдатам?!
Це ж славетні бійці УПА звільнили рідний край від окупантів!!
leon_ztmr
3 Алексей (leon_ztmr)   • 18:23:22, Вчера [Материал]
-1

Та да, мови нема, бандера визволитель!)))
predi
11 predi (predi)   • 21:10:02, Вчера [Материал]
+6

Та ні, кацапи все звільнили!
З допомогою цілої Армії під керівництвом генерал-лейтенанта Власова!
Artmaker
4 Евгений (Artmaker)   • 18:42:27, Вчера [Материал]
0

Слава Україні!
leon_ztmr
5 Алексей (leon_ztmr)   • 18:48:37, Вчера [Материал]
0

Радянському солдату Слава!
predi
13 predi (predi)   • 21:17:25, Вчера [Материал]
+4

"Слава Україні!". Молодець. Ще добавляй путін ...уйло і буде якраз гармонія.
Crespito
6 Hernan (Crespito)   • 20:08:14, Вчера [Материал]
0

Слава Дедам! Освободили от мразей нашу Родину!!!
predi
12 predi (predi)   • 21:11:48, Вчера [Материал]
+6

А ми це ще повторимо, бо мразь окупувала Крим і інші наші території.
pushistik13
7 Пушистик (pushistik13)   • 20:10:43, Вчера [Материал]
-11

кто эти четыре манкурта с цветами?
Crespito
8 Hernan (Crespito)   • 20:24:22, Вчера [Материал]
-2

хорошие люди, спасибо им, что чтят память
Ивасик
9 Телесик (Ивасик)   • 20:40:54, Вчера [Материал]
+6

Что-то сепарня только комментирует, а цветы/веночек то пойти положить слабо. Популисты хреновы)
predi
10 predi (predi)   • 20:55:43, Вчера [Материал]
+4

Та яка ж це сепарня?
Это ж АСВАБАДИТЕЛИ!
На протязі всієї історії вони нас "АСВАБАЖДАЮТ".
Асвабадили від українців цілий схід України з допомогую ГУЛАГів і голодоморів , заморивши і закатувавши мільйони, а потім заселивши їх пусті оселі своїми орками тому і получився регіон під назвою ДАУНбас.
Тепер "асвабаділі" Крим і інші териториї вбивши біль ніж 14 тис. українців .
І тепер ці асвабадітелі звільнюють людей від земного життя, катуючи, забираючи і вбиваючи наших людей в сучасних катівнях російського гетто!
Оце і є істинне лице цих приматів котрі відписались вище глузуючи самі з себе.
Дебіли млять!
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