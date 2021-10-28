В Житомире возложением цветов отметил День освобождения Украины от нацистских оккупантов. ФОТО

28 октября отмечается годовщина освобождения Украины от нацистских оккупантов. В этот день традиционно чтят память воинов, погибших в боях за освобождение Украины, и населения, пострадавшего от действий нацистов.
В Житомире по случаю памятной даты руководство города, области и члены ветеранской организации возложили цветы к памятнику освободителям Житомира на площади Победы и Вечному огню возле Монумента Славы.
Минутой молчания они почтили жертвы самой кровавой в истории человечества войны.
Фото: ЖГМ
Историческая справка
Вторая Мировая война началась для Украины 1 сентября 1939 года с бомбежки Львова силами Люфтваффе. 11 сентября части вермахта вошли на Галичину, но по тайным договоренностям между Гитлером и Сталиным немецкие войска через 2 недели отступили на запад.
17 сентября 1939 года в войну на стороне нацистского агрессора вступил СССР.
22 июня 1941 г. началась война между вчерашними союзниками – Третьим Рейхом и СССР, в результате чего до конца года большую часть Украины оккупировали немецкие войска. В декабре 1941-январе 1942-го советские войска организовали первое большое контрнаступление на территории Украины, но заняли лишь незначительные участки в Крыму и под Барвенковым. Попытка весной 1942 г. развить предыдущий успех привела к двум катастрофическим поражениям советских сил в Крыму и под Харьковом и их отступлению к Волге. Всю нашу территорию заняли оккупанты.
В феврале следующего года, развивая наступление после победы под Сталинградом, Красная армия заняла Харьков и некоторые другие украинские города, но уже в марте покинула их из-за немецкого контрнаступления. Только осенью началось окончательное изгнание из Украины нацистских оккупантов.
28 октября 1944 года советские войска вышли на окраину города Чоп на Закарпатье. Однако борьба на том участке растянулась до 25 ноября.
По оценкам Института истории НАНУ, прямые людские потери Украины составили от 8 до 10 миллионов человек. 700 городов, 28 тыс. сел, 16 тыс. предприятий были повреждены или уничтожены в результате боев и карательных действий оккупантов.