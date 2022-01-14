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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2022 » Январь » 14 » 12:50:07

Житомирскую область 78 лет назад освободили от немецкой оккупации

Вчера, 12:50:07 910 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирскую область 78 лет назад освободили от немецкой оккупации

 Сегодня, 14 января, Житомирщина отмечает 78-ю годовщину освобождения области от нацистских захватчиков. Житомирщина была под немецкой оккупацией 918 дней.
 
В Житомире возле Монумента Славы состоялось торжественное возложение цветов в память о погибших.

"Участники мероприятия возложили цветы к вечному огню вблизи монумента и почтили погибших минутой молчания", - отметили в Житомирской ОГА.



 

Фото: ОГА
 

Освобождение Житомирщины


Освобождение Житомирщины началось в ноябре 1943 года. Первыми были освобождены пгт Брусилов, пгт Корнин Попельнянского района, железнодорожная станция Ирша Радомышльского района, пгт Черняхов, железнодорожная станция Станишовка Житомирского района. Освобождение Житомира состоялось 31 декабря 1943 года.

14 января 1944 года в результате завершения Житомирско-Бердичевской наступательной операции Житомирская область была полностью освобождена.

В Житомирской области полегли более 70 тысяч воинов. За героизм, проявленный во время защиты и освобождения Житомирщины, 50 воинов награждены званием Героя Советского Союза.





Тэги: Освобождение, Житомирская область, нацисты, оккупация
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Комментариев: 4
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 15:19:31, Вчера [Материал]

ну и зря
щас бы пили баварское, да свидошки?
xom
2 xom (xom)   • 21:49:23, Вчера [Материал]

Если твоей землей управляет оккупант, а потом другой оккупант выгоняет первого, то это не освобождение.
TerminatorUA
3 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 23:10:53, Вчера [Материал]

То не надо было освобождать?
predi
4 predi (predi)   • 09:07:13, Сегодня [Материал]

Німецькі окупанти і російські окупанти це одного поля ягоди. І якщо брати менше зло то німці це цивілізація, а кацапи це озвірілі вбивці котрі хочуть знищити наш нарід і зробити з України пустелю, про що вже навіть відкрито заявляють.
Тепер сам зробиш висновки остолоп?
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