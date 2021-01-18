На Житомирщине водитель погиб под колесами собственной фуры

"Водитель автомобиля DAF с полуприцепом, 45-летний житель Черкасской области, двигаясь по автодороге, выехал на участок реконструкции дорожного моста. Во время подъема по грунтовой заснеженной дороге он остановил грузовик и вышел из него, в какой-то момент автомобиль самовольно покатился назад и совершил наезд на водителя", - сообщили в ГУ Нацполиции.