На Житомирщине водитель погиб под колесами собственной фуры

В Житомирской области под колесами своего грузовика погиб водитель. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге вблизи села Вчерайше Ружинского района.
По информации полиции, грузовик откатился назад и сбил мужчину.
"Водитель автомобиля DAF с полуприцепом, 45-летний житель Черкасской области, двигаясь по автодороге, выехал на участок реконструкции дорожного моста. Во время подъема по грунтовой заснеженной дороге он остановил грузовик и вышел из него, в какой-то момент автомобиль самовольно покатился назад и совершил наезд на водителя", - сообщили в ГУ Нацполиции.
От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.
"Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины"
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