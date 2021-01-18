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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 18 » 08:56:13

На Житомирщине водитель погиб под колесами собственной фуры

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На Житомирщине водитель погиб под колесами собственной фуры

 В Житомирской области под колесами своего грузовика погиб водитель. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге вблизи села Вчерайше Ружинского района.

По информации полиции, грузовик откатился назад и сбил мужчину.
 

"Водитель автомобиля DAF с полуприцепом, 45-летний житель Черкасской области, двигаясь по автодороге, выехал на участок реконструкции дорожного моста. Во время подъема по грунтовой заснеженной дороге он остановил грузовик и вышел из него, в какой-то момент автомобиль самовольно покатился назад и совершил наезд на водителя", - сообщили в ГУ Нацполиции.


От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

"Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины", - отмечают правоохранители.
Тэги: фура, дтп
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