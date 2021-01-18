В Житомире не будет массового купания на Крещение

«Учитывая карантин, в этом году в Житомире не будет традиционного общегородского освящения воды в праздник Богоявления, которое отмечают 19 января», - сказал секретарь городского совета Виктор Климинский.
«В храмах пройдут молебны с освящением воды, где после горожане смогут набрать себе ее для окропления дома, потребления и тому подобное. Также уверяю, что богослужения будут проходить с четким соблюдением санитарных требований», - отметил председатель Совета Христианских Церквей г. Житомира и Житомирской области Андрей Талько.
Интересно, хоть в масках и с дистанцией 1.5м будут в прорубь пускать?))
Ця "традиція" нав'язана російськими пузанами у 90-х роках ХХ століття. Українські пузани радісно її підхопили.