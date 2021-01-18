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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 18 » 13:28:02

В Житомире не будет массового купания на Крещение

Сегодня, 13:30:02 826 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире не будет массового купания на Крещение

 19 января в Житомире городской совет не будет организовывать традиционное общегородское освящение воды в Гидропарке и специальные локации для купания.

Как пояснили «Журналу Житомира» в мэрии, это связано с суровыми карантинными ограничениями, введенными правительством до 24 января.
 

«Учитывая карантин, в этом году в Житомире не будет традиционного общегородского освящения воды в праздник Богоявления, которое отмечают 19 января», - сказал секретарь городского совета Виктор Климинский.


Однако жители, соблюдая меры безопасности, смогут в течение дня прийти в храмы и набрать святую воду.
 

«В храмах пройдут молебны с освящением воды, где после горожане смогут набрать себе ее для окропления дома, потребления и тому подобное. Также уверяю, что богослужения будут проходить с четким соблюдением санитарных требований», - отметил председатель Совета Христианских Церквей г. Житомира и Житомирской области Андрей Талько.


Горожан призывают соблюдать правила, не проводить массовые собрания и праздновать религиозные праздники в семейном кругу.
Тэги: Житомир, Карантин, КРЕЩЕНИЕ
Комментариев: 5
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 14:44:06, Сегодня [Материал]
-1

По-ходу на Крещение менты все проруби оцепят)))
Интересно, хоть в масках и с дистанцией 1.5м будут в прорубь пускать?))
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 15:20:39, Сегодня [Материал]
+1

Можно подумать, в такие морозы (плюс корона) желающих понырять будет вагон, что такими вопросами задаешься.
Artmaker
2 Евгений (Artmaker)   • 15:09:22, Сегодня [Материал]
-1

Интересно, хоть в масках и с дистанцией 1.5м будут в прорубь пускать?))
TarasS
4 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 15:32:47, Сегодня [Материал]
0

Евгений (Artmaker), цікаво, скільки ти разів в СРСР кидався в ополонку 19 січня?

Ця "традиція" нав'язана російськими пузанами у 90-х роках ХХ століття. Українські пузани радісно її підхопили.
AlexIvanov
5 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:51:34, Сегодня [Материал]
-1

Я сегодня с утра купался пока добежал до ботинок пальцы на ногах в дулю скрутило. скажу вам это жесть
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