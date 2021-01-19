Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 19.01.2021    12:02:56
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Январь » 19 » 11:15:57

В Житомирской области перевернулся Renault Kangoo: трое пострадавших в больнице. ФОТО

Сегодня, 11:35:57 183 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомирской области перевернулся Renault Kangoo: трое пострадавших в больнице. ФОТО

 В Житомирской области легковушка вылетела с дороги в кювет и перевернулась. Травмы получили трое пассажиров, среди которых 5-летний мальчик.

Как стало известно "ЖЖ", дорожно-транспортное происшествие произошло на 20 км автодороги Бараши-Топорище.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Renault Kangoo, 33-летний житомирянин, двигаясь в направлении с. Ставки, допустил съезд за пределы автодороги в кювет, где транспортное средство перевернулось", - сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.




В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля: 50-летняя жительница пгт Хорошев, 5-летний мальчик и 30-летняя житомирянка. Их доставили в местную больницу.

Также медики оказывали помощь еще одной пассажирке, 29-летней женщине, которая не травмировалась, однако находилась в шоковом состоянии.

Тэги: Житомирская область, дтп
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus