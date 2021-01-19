В Житомирской области перевернулся Renault Kangoo: трое пострадавших в больнице. ФОТО

В Житомирской области легковушка вылетела с дороги в кювет и перевернулась. Травмы получили трое пассажиров, среди которых 5-летний мальчик.
Как стало известно "ЖЖ
", дорожно-транспортное происшествие произошло на 20 км автодороги Бараши-Топорище.
"Предварительно, водитель автомобиля Renault Kangoo, 33-летний житомирянин, двигаясь в направлении с. Ставки, допустил съезд за пределы автодороги в кювет, где транспортное средство перевернулось", - сообщает ГУ Нацполиции Житомирской области.
В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля: 50-летняя жительница пгт Хорошев, 5-летний мальчик и 30-летняя житомирянка. Их доставили в местную больницу.
Также медики оказывали помощь еще одной пассажирке, 29-летней женщине, которая не травмировалась, однако находилась в шоковом состоянии.