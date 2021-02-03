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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 3 » 08:58:48

Меньше сахара, соли и жареного: в столовых житомирских школ ввели новое меню

Сегодня, 09:04:48 607 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Меньше сахара, соли и жареного: в столовых житомирских школ ввели новое меню

 В житомирских школах изменили рацион питания - вступил в действие новый санитарный регламент, который разрабатывали с учетом современных тенденций по здоровому питанию.

Колбасные изделия заменили на гуляш из курицы и фрикадельки, ограничили в блюдах содержание сахара, соли и жиров. А в буфетах не продают газированные напитки и снеки, передает "Суспільне".

Заместитель директора городского департамента образования Светлана Ковтуненко рассказала, что перед тем, как ввести изменения в питание детей, советовались с их родителями. Для этого провели анкетирование, спросив, какие блюда их дети любят больше всего.

В новом рационе потребление соли ограничили до четырех граммов в сутки, в процессе приготовления пищи позволили добавлять не более пяти граммов сахара на сто граммов готового блюда. Также должно быть не более двух жареных блюд в неделю.
 

Работница столовой житомирской школы №7 Наталья Грищук рассказала, что дети новым меню довольны, ведь оно стало больше похожим на домашнее.

"Отменили сосиски, сардельки, колбасу. Вместо них в первую неделю - фрикадельки куриные, а во вторую - гуляш куриный. Дети довольны этими изменениями", - говорит Наталья Грищук и добавляет, что некоторые блюда они также готовят по рецептам кулинарного эксперта Евгения Клопотенко, команда которого в течение трех лет занималась разработкой меню школьного питания.

Напомним, в марте 2019 года Евгений Клопотенко представил в Житомире сборник рецептов для питания детей школьного возраста. 
Тэги: дети, питание, меню, школа
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 09:49:30, Сегодня [Материал]
-1

фу, савок....
где сосисбургеры?
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