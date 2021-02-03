Меньше сахара, соли и жареного: в столовых житомирских школ ввели новое меню

В житомирских школах изменили рацион питания - вступил в действие новый санитарный регламент, который разрабатывали с учетом современных тенденций по здоровому питанию.
Колбасные изделия заменили на гуляш из курицы и фрикадельки, ограничили в блюдах содержание сахара, соли и жиров. А в буфетах не продают газированные напитки и снеки, передает "Суспільне".
Заместитель директора городского департамента образования Светлана Ковтуненко рассказала, что перед тем, как ввести изменения в питание детей, советовались с их родителями. Для этого провели анкетирование, спросив, какие блюда их дети любят больше всего.
В новом рационе потребление соли ограничили до четырех граммов в сутки, в процессе приготовления пищи позволили добавлять не более пяти граммов сахара на сто граммов готового блюда. Также должно быть не более двух жареных блюд в неделю.
Работница столовой житомирской школы №7 Наталья Грищук рассказала, что дети новым меню довольны, ведь оно стало больше похожим на домашнее.
"Отменили сосиски, сардельки, колбасу. Вместо них в первую неделю - фрикадельки куриные, а во вторую - гуляш куриный. Дети довольны этими изменениями", - говорит Наталья Грищук и добавляет, что некоторые блюда они также готовят по рецептам кулинарного эксперта Евгения Клопотенко, команда которого в течение трех лет занималась разработкой меню школьного питания.
где сосисбургеры?