В детсадах и школах Житомира с 1 января повысится стоимость питания: сколько нужно будет платить

С 1 января 2022 года изменится стоимость питания детей в образовательных учреждениях Житомирской громады. Соответствующее решение принял сегодня исполнительный комитет городского совета.
"Согласно новому постановлению №305 стоимость питания ребенка меняется в соответствии с возрастными группами. Разделение детей дошкольного возраста по возрастным группам таково: от 2 лет до 4 лет, от 4 лет до 7 лет. Поэтому устанавливаются и различные нормы питания. Стоимость питания увеличивается в дошкольных учебных заведениях с учетом количества суточной нормы. 70% стоимости питания платят родители, 30% - местный бюджет", - объясняет Светлана Ковтуненко, первый заместитель директора департамента образования городского совета.
К примеру, стоимость питания для ребенка ясельной и младшей групп стоило 34,20 грн. Эта стоимость увеличивается на 2 грн и составит 36,20 грн. Стоимость питания для ребенка в средней и старшей групп была 38 грн, а составит 55,55 грн.
Поскольку согласно постановлению Кабмина меняются нормы питания детей, то будет обновлено и меню. Так, в питание детей добавят больше фруктов, различных гарниров. В постановлении четко указано, сколько раз в неделю можно давать детям макароны, бобовые, зерновые, какие должны быть напитки. Количество сахара и соли должно быть уменьшено, а молочные продукты - витаминизированными, в частности витамином D.
Стоимость питания для учащихся школ также изменена. Если раньше для 1 и 11 классов нормы питания были одинаковыми, то теперь дети будут питаться в соответствии с возрастными категориями. Здесь определены следующие возрастные группы: 1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы.
Стоимость питания одного ребенка за день с 1 января 2022 года
Учреждения дошкольного образования, центры развития ребенка:
- Дети в возрасте от 1 до 4 лет - 36,20 грн (25,34 грн - средства родителей и 10,86 грн - средства местного бюджета);
- Дети в возрасте от 4 до 6 (7) лет - 55,55 грн (38,88 грн - средства родителей и 16,67 грн - средства местного бюджета).
Учреждения среднего образования:
- Ученики 1-4 классов - завтрак 30,67 грн (9,20 грн - средства местного бюджета, 21,47 грн - средства родителей).
Учащиеся льготных категорий 100% за счет бюджета:
- 1-4 классы (6-11 лет) - 33,75 грн - обед;
- 5-9 классы (11-14 лет) - 40,22 грн - обед;
- 10-11 классы (14 - 8 лет) - 44,98 грн - обед.
Детали на сайте
Житомирского городского совета.
Фото: ЖГС