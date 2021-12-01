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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Декабрь » 1 » 14:15:09

В детсадах и школах Житомира с 1 января повысится стоимость питания: сколько нужно будет платить

Сегодня, 14:15:09 280 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В детсадах и школах Житомира с 1 января повысится стоимость питания: сколько нужно будет платить

 С 1 января 2022 года изменится стоимость питания детей в образовательных учреждениях Житомирской громады. Соответствующее решение принял сегодня исполнительный комитет городского совета.
 

"Согласно новому постановлению №305 стоимость питания ребенка меняется в соответствии с возрастными группами. Разделение детей дошкольного возраста по возрастным группам таково: от 2 лет до 4 лет, от 4 лет до 7 лет. Поэтому устанавливаются и различные нормы питания. Стоимость питания увеличивается в дошкольных учебных заведениях с учетом количества суточной нормы. 70% стоимости питания платят родители, 30% - местный бюджет", - объясняет Светлана Ковтуненко, первый заместитель директора департамента образования городского совета.


К примеру, стоимость питания для ребенка ясельной и младшей групп стоило 34,20 грн. Эта стоимость увеличивается на 2 грн и составит 36,20 грн. Стоимость питания для ребенка в средней и старшей групп была 38 грн, а составит 55,55 грн.

Поскольку согласно постановлению Кабмина меняются нормы питания детей, то будет обновлено и меню. Так, в питание детей добавят больше фруктов, различных гарниров. В постановлении четко указано, сколько раз в неделю можно давать детям макароны, бобовые, зерновые, какие должны быть напитки. Количество сахара и соли должно быть уменьшено, а молочные продукты - витаминизированными, в частности витамином D.

Стоимость питания для учащихся школ также изменена. Если раньше для 1 и 11 классов нормы питания были одинаковыми, то теперь дети будут питаться в соответствии с возрастными категориями. Здесь определены следующие возрастные группы: 1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы.    
 

Стоимость питания одного ребенка за день с 1 января 2022 года


Учреждения дошкольного образования, центры развития ребенка:
 
  • Дети в возрасте от 1 до 4 лет - 36,20 грн (25,34 грн - средства родителей и 10,86 грн - средства местного бюджета);
  • Дети в возрасте от 4 до 6 (7) лет - 55,55 грн (38,88 грн - средства родителей и 16,67 грн - средства местного бюджета).

Учреждения среднего образования:
 
  • Ученики 1-4 классов - завтрак 30,67 грн (9,20 грн - средства местного бюджета, 21,47 грн - средства родителей).

Учащиеся льготных категорий 100% за счет бюджета:
 
  • 1-4 классы (6-11 лет) - 33,75 грн - обед;
  • 5-9 классы (11-14 лет) - 40,22 грн - обед;
  • 10-11 классы (14 - 8 лет) - 44,98 грн - обед.

Детали на сайте Житомирского городского совета.





Фото: ЖГС
Тэги: Житомир, Детсад, школа, дети, питание
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