Бетонная ловушка: на Житомирщине автомобиль слетел с моста в глубокую яму

"Перед моим авто ехал автомобиль марки "Шкода Октавия А5", водитель которого пошел на обгон, однако, вовремя не увидев поворот дороги, рухнул машиной с мостика в глубокую яму, обнесенную бетоном. Раньше на этом месте стояла мельница, от которого осталась подземная часть сооружения, и стала своеобразной ловушкой для автомобилистов. Водитель самостоятельно выбрался из машины. К счастью, он ехал без пассажиров и сам остался жив", - рассказал в комментарии "Суспільне" свидетель ДТП Александр Лысюк.