Бетонная ловушка: на Житомирщине автомобиль слетел с моста в глубокую яму

В Чудновском районе Житомирской области автомобиль сорвалась с моста и упал в яму. Водитель, которым оказался житель Хмельнитчины, остался жив и сам выбрался из авто.
ДТП произошло 6 февраля вблизи села Колки. Автомобиль из ямы доставали автокраном.
"Перед моим авто ехал автомобиль марки "Шкода Октавия А5", водитель которого пошел на обгон, однако, вовремя не увидев поворот дороги, рухнул машиной с мостика в глубокую яму, обнесенную бетоном. Раньше на этом месте стояла мельница, от которого осталась подземная часть сооружения, и стала своеобразной ловушкой для автомобилистов. Водитель самостоятельно выбрался из машины. К счастью, он ехал без пассажиров и сам остался жив", - рассказал в комментарии "Суспільне" свидетель ДТП Александр Лысюк.
Мужчина в соцсети сообщил, что это уже не первый такой случай.
"Недавно такая же история случилась с микроавтобусом. Слава Богу, что все остались живы. Еще в августе прошлого года (2020 - ред.) жители села Колки написали коллективное обращение к председателю Чудновской РГА о том, что дорога и мост в селе Колки не соответствуют техническим требованиям для движения транспорта, что является опасным, как для водителей, так и для жителей села Колки. Однако, кроме обычной отписки, на это обращение больше ничего сделано не было", - пишет Александр.