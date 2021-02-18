Житомирский центр крови закупил по завышенным ценам тесты на антитела к коронавирусу – СМИ

"Тест-система "Vitrotest®" поймала 15 из 15 положительных результатов, система "Еквітест" - 9 из 15, а система "Диапроф" не поймала ни одного IgM из контрольных положительных образцов NIBSC", - рассказывал Борис Донской в ​​интервью LB.ua.

""Vitrotest®" "поймал" все образцы контрольных сывороток. Другие наборы - "Еквітест" и "Діапроф" - показали неудовлетворительные параметры обнаружения. То есть, они не обнаруживали образцы, которые имели антитела. При использовании в диагностике они будут давать ложные отрицательные результаты у пациентов, и будет неправильно принятое решение, будут неправильно сделанные выводы. Вот такая ситуация", - рассказал иммунолог.

"Этим постановлением предусмотрены средства, которые были выделены центрам крови. Иммуноферментный анализ мы делаем на украинских тестах. Каждый центр крови определял для себя (тесты какого производителя закупить. - ред.), поэтому я не могу за всех сказать, но мы пользуемся тестами "Еквітестлаб". Учитывая, что средства были выделены только в декабре, и их нужно было использовать ... Согласно постановлению Кабмина №225 предусмотрено, что мы можем по определенным критериям определять, по нашему опыту по использованию тест-систем, с кем мы заключаем договор", - заявил Анатолий Чугриев.

"Начали пользоваться тестами "Еквітестлаб" с 4 января, потому что это был первый рабочий день нового года. Статистика совершенно мала. По каким критериям? У меня под рукой сейчас нет их, а говорить наобум мне неудобно", - отметил директор Житомирского центра крови.

"Если они их положат на полку и не воспользуются - это будут просто выброшенные деньги. Если и тест-системами будут активно обследовать пациентов, то будут иметь образцы с неправильными результатами. Если из этих тестов будут делать клинические выводы, эпидемиологические или о том, как человек и что перенес - то, соответственно, будут неправильные выводы. Если информация неправильная или недостоверна, то она в дальнейшем будет порождать волну других неправильных выводов. Я надеюсь, что на базе этих результатов не будут выставлять или опровергать диагнозы", - заявил Борис Донской.

"Почему те или иные покупают то или иное в нашей стране - это понятно. Руководствуются не стандартами качества. Почему государственные учреждения покупают именно там, где покупать не надо. Но с другой стороны пугает, как работники или руководители лабораторий, которые вынуждены с этими тестами работать, относятся к своим обязанностям. Внутренний лабораторный контроль, в принципе, должна делать каждая лаборатория самостоятельно. Если ей кто-то купил и привез тест-систему, то и лаборатория должна, начиная с ней работать, поинтересоваться параметрами ее качества, сравнить одну с другой, с третьей. Все это просто, доступно на рынке, легко делается. Не надо верить, что если на упаковке набора написано, что он прошел сертификацию и имеет все документы, он идеален. Он может быть не просто неидеальный - он может быть очень низкого качества", - резюмировал иммунолог Борис Донской.