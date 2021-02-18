Житомирский центр крови закупил по завышенным ценам тесты на антитела к коронавирусу – СМИ

В декабре Областной центр крови Житомирского облсовета закупил тест-системы на антитела от компании "Еквітестлаб" по цене 3500 грн за набор (общая сумма - 3,85 млн грн). Согласно результатам последних исследований, эти тесты улавливают лишь 9 из 15 положительных результатов. Кроме того, розничная рыночная цена иммуноферментных наборов составляет около 2900 грн за единицу товара.
Это означает, что средства были потрачены впустую, а использование таких тестов приведет к ошибочным диагнозам и результатам. Подробнее - в материале издания Delo.ua
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Некачественные тест-системы - это одна из основных причин того, почему в Украине огромные разногласия и непонимание относительно наличия или отсутствия антител у украинцев после COVID-19 и ложной диагностики. Об этом заявил журналистам Борис Донской, иммунолог Лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени А. Лукьяновой в Киеве.
Именно он недавно провел исследования: сравнил три тест-системы на антитела к коронавирусу трех различных производителей, которые имеют сертификат соответствия в Украине - "Vitrotest®", "Еквітест" и "Диапроф". По словам Донского, результаты исследования показали, что не все тесты одинаково эффективны.
"Тест-система "Vitrotest®" поймала 15 из 15 положительных результатов, система "Еквітест" - 9 из 15, а система "Диапроф" не поймала ни одного IgM из контрольных положительных образцов NIBSC", - рассказывал Борис Донской в интервью LB.ua.
В комментарии изданию Delo.ua иммунолог объяснил, что проблема эта действительно очень велика.
""Vitrotest®" "поймал" все образцы контрольных сывороток. Другие наборы - "Еквітест" и "Діапроф" - показали неудовлетворительные параметры обнаружения. То есть, они не обнаруживали образцы, которые имели антитела. При использовании в диагностике они будут давать ложные отрицательные результаты у пациентов, и будет неправильно принятое решение, будут неправильно сделанные выводы. Вот такая ситуация", - рассказал иммунолог.
Он добавил, что на рынке тесты "Vitrotest®" и "Діапроф" известны давно, а вот откуда и когда появились "Еквітест" - ему неизвестно. Между тем, поверхностный мониторинг открытых данных показал, что такие наборы закупаются в большом количестве коммунальными больницами и областными центрами крови, да еще и по завышенным ценам.
В частности, коммунальное некоммерческое предприятие "Областной центр крови" Житомирского областного совета закупило вне конкурса более 1000 тест-систем иммуноферментного анализа отечественного производства по завышенной цене. А именно - 1101 ИФА-набор EQUI SARS-CoV-2 предприятия ООО "Еквітестлаб" на общую сумму 3 млн 853,5 тыс. грн или 3500 грн за единицу. Об этом свидетельствует информация в системе Prozorro
.
В Житомирском центре крови ЖОС подтвердили, что закупили и уже месяц пользуются тест-системами компании "Еквітестлаб" - согласно постановлению Кабинета Министров от ноября 2020 №1099
, согласно которому центры крови включились в работу по тестированию всех доноров на антитела к коронавирусу. Об этом рассказал директор Житомирского центра крови Анатолий Чугриев.
"Этим постановлением предусмотрены средства, которые были выделены центрам крови. Иммуноферментный анализ мы делаем на украинских тестах. Каждый центр крови определял для себя (тесты какого производителя закупить. - ред.), поэтому я не могу за всех сказать, но мы пользуемся тестами "Еквітестлаб". Учитывая, что средства были выделены только в декабре, и их нужно было использовать ... Согласно постановлению Кабмина №225 предусмотрено, что мы можем по определенным критериям определять, по нашему опыту по использованию тест-систем, с кем мы заключаем договор", - заявил Анатолий Чугриев.
При этом он отметил, что этими наборами они пользуются впервые, из-за чего статистика эффективности у них отсутствует, и не решился рассказать, по каким именно критериям был выбран поставщик тестов.
"Начали пользоваться тестами "Еквітестлаб" с 4 января, потому что это был первый рабочий день нового года. Статистика совершенно мала. По каким критериям? У меня под рукой сейчас нет их, а говорить наобум мне неудобно", - отметил директор Житомирского центра крови.
В свою очередь, иммунолог Лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии имени Лукьяновой Борис Донской считает, что средства были потрачены впустую, но еще хуже - если по этим тестам будут ставить диагноз.
"Если они их положат на полку и не воспользуются - это будут просто выброшенные деньги. Если и тест-системами будут активно обследовать пациентов, то будут иметь образцы с неправильными результатами. Если из этих тестов будут делать клинические выводы, эпидемиологические или о том, как человек и что перенес - то, соответственно, будут неправильные выводы. Если информация неправильная или недостоверна, то она в дальнейшем будет порождать волну других неправильных выводов. Я надеюсь, что на базе этих результатов не будут выставлять или опровергать диагнозы", - заявил Борис Донской.
Он высказал мнение, что, покупая указанные тест-системы, руководители коммунальных учреждений руководствуются "вовсе не стандартами качества".
"Почему те или иные покупают то или иное в нашей стране - это понятно. Руководствуются не стандартами качества. Почему государственные учреждения покупают именно там, где покупать не надо. Но с другой стороны пугает, как работники или руководители лабораторий, которые вынуждены с этими тестами работать, относятся к своим обязанностям. Внутренний лабораторный контроль, в принципе, должна делать каждая лаборатория самостоятельно. Если ей кто-то купил и привез тест-систему, то и лаборатория должна, начиная с ней работать, поинтересоваться параметрами ее качества, сравнить одну с другой, с третьей. Все это просто, доступно на рынке, легко делается. Не надо верить, что если на упаковке набора написано, что он прошел сертификацию и имеет все документы, он идеален. Он может быть не просто неидеальный - он может быть очень низкого качества", - резюмировал иммунолог Борис Донской.
В дополнение специалист отметил, что для исследования закупил наборы всех трех компаний в интернете за свои деньги.
"Они примерно все в одинаковую цену. Где-то примерно 3000 грн. Я выгоднее купил"
, - сообщил представитель Лаборатории иммунологии Института педиатрии, акушерства и гинекологии им. Лукьяновой.
Действительно, тендерная документация на сайте Prozorro свидетельствует, что многие другие больницы покупали эти же наборы у этого же производителя стоимостью 2900 грн за единицу. 6 ноября 2020 года
по этой цене приобрело тест-системы Коммунальное некоммерческое предприятие Овручская городская больница Овручского городского совета Житомирской области, а 29 сентября 2020 года - Коммунальное некоммерческое предприятие Первомайская центральная городская многопрофильная больница.
Следовательно, разница в цене за единицу составляет 600 грн, за 1101 единицу - 660 600 грн. Это если брать цену в розницу. Но в случае оптовых закупок обычно производители снижают цену на 20-30%. Итак, имеем переплату значительно больше. За низкокачественный товар, который вводит в заблуждение граждан.
Редакция Delo.ua делала несколько попыток предоставить слово и представителям компании-производителя - ООО "Еквітестлаб". Для этого журналисты звонили директору предприятия - Анне Юрчук. Она неоднократно обещала перезвонить, получив вопрос в мессенджере (о чем есть запись), но в итоге отказалась разговаривать лично и запросила от редакции официальный информационный запрос. В своем запросе редакция, в частности, просит Анну Юрчук объяснить, почему компания, которой она руководит, продает тест-системы коммунальным медицинским учреждениям и центрам крови оптом по более высокой цене, чем в розницу.
В декабре сообщалось, что созданный за счет урезания социальных программ Фонд борьбы с коронавирусом в 66 млрд грн использован уже на 69%. В конце 2020-го Правительство увеличило его еще на 6 млрд грн. Именно из этого фонда были выделены деньги и Областному центру крови Житомирского областного совета. Но целесообразно ли воспользовалось ими руководство - это вопрос к правительству и правоохранительным органам.
Дмитрий Филипенко, Delo.ua