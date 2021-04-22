Больницы Житомира и Коростеня переплатили 200 тысяч за оборудование для ковид-больных

Прокуратура Житомирщины через суд обязала поставщиков вернуть в бюджет более 200 тыс. грн, которые были безосновательно оплачены за антиковидные медтовары.
"Факты нарушений законодательства выявлены при закупке товаров медицинского назначения, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) двумя коммунальными больницами городов Житомира и Коростеня"
, - рассказывают в прокуратуре.
В частности установлено, что при закупке медицинского оборудования (оборудование для операционных блоков, видеобронхоскопа, кислородных концентраторов и т.п.) в их цену поставщики включили еще и налог на добавленную стоимость.
"Таким образом, не соблюдены требования Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID -19)" и Налогового кодекса Украины, на основании которых операции по поставке таких товаров освобождены от налогообложения", - объясняет ведомство.
Хозяйственным судом города Киева удовлетворен иск Житомирской окружной прокуратуры о взыскании в пользу медицинского учреждения 165 тыс. грн, безосновательно уплаченных поставщику медицинских товаров.
Еще один поставщик медицинского оборудования, согласившись с позицией прокуратуры о неправомерности включения в стоимость товара налога, возместил в бюджет более 58 тыс. грн во время судебного рассмотрения искового заявления.