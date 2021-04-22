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Больницы Житомира и Коростеня переплатили 200 тысяч за оборудование для ковид-больных

Вчера, 10:22:17 567 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Больницы Житомира и Коростеня переплатили 200 тысяч за оборудование для ковид-больных

 Прокуратура Житомирщины через суд обязала поставщиков вернуть в бюджет более 200 тыс. грн, которые были безосновательно оплачены за антиковидные медтовары.

"Факты нарушений законодательства выявлены при закупке товаров медицинского назначения, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) двумя коммунальными больницами городов Житомира и Коростеня", - рассказывают в прокуратуре.

В частности установлено, что при закупке медицинского оборудования (оборудование для операционных блоков, видеобронхоскопа, кислородных концентраторов и т.п.) в их цену поставщики включили еще и налог на добавленную стоимость.
 

"Таким образом, не соблюдены требования Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID -19)" и Налогового кодекса Украины, на основании которых операции по поставке таких товаров освобождены от налогообложения", - объясняет ведомство.


Хозяйственным судом города Киева удовлетворен иск Житомирской окружной прокуратуры о взыскании в пользу медицинского учреждения 165 тыс. грн, безосновательно уплаченных поставщику медицинских товаров.

Еще один поставщик медицинского оборудования, согласившись с позицией прокуратуры о неправомерности включения в стоимость товара налога, возместил в бюджет более 58 тыс. грн во время судебного рассмотрения искового заявления.
Тэги: коронавирус, прокуратура, тендер, медтовары
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