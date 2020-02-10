Прокуратура Житомирской области требует расторгнуть договор на строительство бассейна общей стоимостью почти 55 млн грн. Речь идет о строительстве бассейна в пгт Романов.
Как сообщал "Журнал Житомира
", тендер на строительство объявили 14 декабря 2018 года, а уже 9 января 2019 года определили победителя. Однако, по информации прокуратуры, договор на проведение работ был заключен с нарушениями.
"Установлено, что процедура закупки проведена без согласования с Романовским районным советом, который является основателем спортивной школы. В частности, сессией Романовского районного совета от 03.11.2017 отказано КУ "Романовская детско-юношеская спортивная школа" в предоставлении разрешения выступить заказчиком строительства. Кроме того, коммунальное учреждение признало победителем торгов на закупку работ "Строительство и обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса "Плавательный бассейн" общество, предложения которого не соответствовали тендерной документации заказчика", - информирует прокуратура Житомирской области.
В ведомстве добавляют, что такими действиями нарушены требования Закона Украины "О публичных закупках". На выявленные нарушения заявлен иск, который сейчас находится на рассмотрении в Хозяйственном суде Житомирской области.
Прокуратура требует отменить тендер: городок на Житомирщине останется без бассейна?