Прокуратура требует отменить тендер: городок на Житомирщине останется без бассейна?

"Установлено, что процедура закупки проведена без согласования с Романовским районным советом, который является основателем спортивной школы. В частности, сессией Романовского районного совета от 03.11.2017 отказано КУ "Романовская детско-юношеская спортивная школа" в предоставлении разрешения выступить заказчиком строительства. Кроме того, коммунальное учреждение признало победителем торгов на закупку работ "Строительство и обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса "Плавательный бассейн" общество, предложения которого не соответствовали тендерной документации заказчика", - информирует прокуратура Житомирской области.