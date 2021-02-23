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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 23 » 16:47:23

Горсовет Житомира поделился планами относительно реконструкции Гидропарка

Вчера, 17:16:58 1144 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Горсовет Житомира поделился планами относительно реконструкции Гидропарка

 В рамках реконструкции Гидропарка планируют обустроить зоны отдыха для разных возрастных категорий людей. Реконструкцию территории парка обсуждали 23 февраля на выездном заседании рабочей группы.

"Комиссия детально осмотрела локации для разработки концепции, проекта и плана действий по обустройству функциональных зон. На этой территории организуют различные массовые культурные и спортивные мероприятия, здесь проводят досуг дети, молодежь и пожилые люди. Поэтому при разработке проекта планируется учесть потребности разных возрастных и социальных групп и способствовать их взаимодействию", - отмечают в городском совете.



Концепция по реконструкции парка будет предусматривать дополнительные зеленые насаждения, проведение нового освещения, видеонаблюдения и охраны, обустройство скамеек, уборных, покрытия и беговых дорожек, спортивных тренажеров, детской площадки, зоны тихого отдыха и др.
 

"По результатам сегодняшней рабочей встречи будет сформирована концепция. Дальнейшие шаги - ее обсуждение на следующей рабочей встрече, создание и утверждение технического задания для проектанта. Концепция будет обнародована на сайте городского совета для учета мнения общественности", - сообщили в мэрии.


Напомним, в планах властей Житомира реконструкция двух городских парков, улицы Лятошинского и Небесной Сотни.
Тэги: Житомир, Гидропарк
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Комментариев: 5
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 17:50:12, Вчера [Материал]

Деревья спилят как аварийные и умостят всё сирой плыточкой.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 19:45:30, Вчера [Материал]

Там уже один гипер нано ультрамодный диджитализационный космический туалет построил... Все из той же оперы. Так же можно вспомнить спасательную станцию в том же Гидропарке. Это вам не вокруг мэрии вылизывать все)
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 19:51:15, Вчера [Материал]

туалет походу опять пролетает
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 20:05:15, Вчера [Материал]

Блд, где они столько плитки берут?
melan
5 melan (melan)   • 21:34:14, Вчера [Материал]

вбухают в разработку проекта пол ляма и на этом все закончится.
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