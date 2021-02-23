Горсовет Житомира поделился планами относительно реконструкции Гидропарка

"По результатам сегодняшней рабочей встречи будет сформирована концепция. Дальнейшие шаги - ее обсуждение на следующей рабочей встрече, создание и утверждение технического задания для проектанта. Концепция будет обнародована на сайте городского совета для учета мнения общественности", - сообщили в мэрии.