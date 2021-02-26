В Житомире из-за прорыва водопровода произошел сдвиг почвы. ФОТО

В Житомире на улице Свободы, 46 произошел сдвиг почвы. Такая проблема возникла из-за прорыва и скрытой утечки воды из сети, которая является частной собственностью.
Об этом "ЖЖ
" сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".
"Сдвиг почвы является источником опасности возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые будут представлять угрозу здоровью и жизни людей"
, - информирует КП.
Житомирводоканал начал работы по замене участка трубопровода, который находится на балансе предприятия.
"Будет переложена уличная сеть, которая проходит на ул. Свободы, 36-56. В то же время обращаемся к жителям ул. Свободы, 32-64 с просьбой заменить свои подводящие сети, которые являются изношенными. Это позволит избежать аварийных ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям", - отмечают коммунальщики.