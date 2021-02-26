В Житомире из-за прорыва водопровода произошел сдвиг почвы. ФОТО

"Будет переложена уличная сеть, которая проходит на ул. Свободы, 36-56. В то же время обращаемся к жителям ул. Свободы, 32-64 с просьбой заменить свои подводящие сети, которые являются изношенными. Это позволит избежать аварийных ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям", - отмечают коммунальщики.