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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 26 » 09:28:15

В Житомире из-за прорыва водопровода произошел сдвиг почвы. ФОТО

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В Житомире из-за прорыва водопровода произошел сдвиг почвы. ФОТО

 В Житомире на улице Свободы, 46 произошел сдвиг почвы. Такая проблема возникла из-за прорыва и скрытой утечки воды из сети, которая является частной собственностью.

Об этом "ЖЖ" сообщает коммунальное предприятие "Житомирводоканал".

"Сдвиг почвы является источником опасности возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые будут представлять угрозу здоровью и жизни людей", - информирует КП.



Житомирводоканал начал работы по замене участка трубопровода, который находится на балансе предприятия.
 

"Будет переложена уличная сеть, которая проходит на ул. Свободы, 36-56. В то же время обращаемся к жителям ул. Свободы, 32-64 с просьбой заменить свои подводящие сети, которые являются изношенными. Это позволит избежать аварийных ситуаций, которые могут привести к несчастным случаям", - отмечают коммунальщики.


Тэги: Житомир, водопровод, прорыв
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