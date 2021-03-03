Посол Великобритании посетила Житомир и осмотрела строительство новой ТЭЦ. ФОТО

2 марта делегация из Великобритании прибыла в город Житомир. В рамках визита гостей состоялась рабочая встреча с участием руководства, а также представителей исполнительных органов Житомирского городского совета. На встрече присутствовала Мелинда Симмонс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине. Основная тема встречи - энергоэффективность.
"Децентрализация - это возможность самому выбирать политику энергосбережения и выступить инициатором проектов. В прошлом году я представлял город на климатическом саммите в Сан-Франциско, где город принял обязательства перехода на ВИЭ до 2050 года. Это открыло нам много возможностей для реализации программ энергоэффективности", - сказал городской голова Сергей Сухомлин.
Также мэр отметил, что в 2012 году была утверждена стратегия по уменьшению выбросов СО2 на 20%.
"В 2019 году ЕС провели анализ выполнения этой программы и мы получили 2 место за ее реализацию"
, - добавил Сухомлин.
Гостям представили уже действующие проекты, отметив, что уже 26 объектов социальной сферы были модернизированы в ходе реализации энергоэффективных проектов в течение пяти последних лет. Особое внимание собравшиеся уделили вопросу модернизации предприятия "Теплокоммунэнерго".
"Энергоэффективность - ключевые вопросы для Великобритании. Как известно, у нас будет проходить конференция COP24, поэтому тема очень актуальна для нас и мы хотим широко раскрыть данный вопрос и проанализировать перспективы. Мы заинтересованы в развитии инвестиций в сфере восстановленной энергетики", - отметила Мелинда Симмонс, Посол Великобритании в Украине.
В ходе встречи гости посетили котельную РК-10, где установлена термодинамическая установка органического цикла Ренкина
.