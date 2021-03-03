Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 04.03.2021    03:20:50
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Март » 3 » 08:31:34

Посол Великобритании посетила Житомир и осмотрела строительство новой ТЭЦ. ФОТО

Вчера, 08:37:34 1609 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Посол Великобритании посетила Житомир и осмотрела строительство новой ТЭЦ. ФОТО

 2 марта делегация из Великобритании прибыла в город Житомир. В рамках визита гостей состоялась рабочая встреча с участием руководства, а также представителей исполнительных органов Житомирского городского совета. На встрече присутствовала Мелинда Симмонс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине. Основная тема встречи - энергоэффективность.
 

"Децентрализация - это возможность самому выбирать политику энергосбережения и выступить инициатором проектов. В прошлом году я представлял город на климатическом саммите в Сан-Франциско, где город принял обязательства перехода на ВИЭ до 2050 года. Это открыло нам много возможностей для реализации программ энергоэффективности", - сказал городской голова Сергей Сухомлин.




Также мэр отметил, что в 2012 году была утверждена стратегия по уменьшению выбросов СО2 на 20%.

"В 2019 году ЕС провели анализ выполнения этой программы и мы получили 2 место за ее реализацию", - добавил Сухомлин.

Гостям представили уже действующие проекты, отметив, что уже 26 объектов социальной сферы были модернизированы в ходе реализации энергоэффективных проектов в течение пяти последних лет. Особое внимание собравшиеся уделили вопросу модернизации предприятия "Теплокоммунэнерго".


 

"Энергоэффективность - ключевые вопросы для Великобритании. Как известно, у нас будет проходить конференция COP24, поэтому тема очень актуальна для нас и мы хотим широко раскрыть данный вопрос и проанализировать перспективы. Мы заинтересованы в развитии инвестиций в сфере восстановленной энергетики", - отметила Мелинда Симмонс, Посол Великобритании в Украине.


В ходе встречи гости посетили котельную РК-10, где установлена термодинамическая установка органического цикла Ренкина.







Тэги: Великобритания, энергоэффективность, посол, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 4
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 09:48:14, Вчера [Материал]

У нас короновирус, а эта дама приехала осматривать объект, который строят за деньги житомирских налогоплательщиков. А согласны ли житомиряне, чтобы всякие иностранцы осматривали наши объекты, а потом эти объекты этим иностранцам просто дарят в обмен на свою благосклонность. Пример, Житомироблэнерго - 51% принадлежит гражданину Англии.
zt-gregori
2 Григорій (zt-gregori)   • 10:02:42, Вчера [Материал]

об'єкт будують за гроші швейцарських "налогоплательщиков".
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 15:55:34, Вчера [Материал]

ага, это ещё при Дебое начиналось
тамошние налогоплательщики офигели наверное, банальную котельную на опилках семь лет строят.
и Швейцарцы финансируют 70%, остальное за деньги ОТГ
garold
4 Кonstantin (garold)   • 19:27:36, Вчера [Материал]

Ну ты и олень,облэнерго в большинстве принадлежит россиянам))))
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus