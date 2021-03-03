Посол Великобритании посетила Житомир и осмотрела строительство новой ТЭЦ. ФОТО

"Децентрализация - это возможность самому выбирать политику энергосбережения и выступить инициатором проектов. В прошлом году я представлял город на климатическом саммите в Сан-Франциско, где город принял обязательства перехода на ВИЭ до 2050 года. Это открыло нам много возможностей для реализации программ энергоэффективности", - сказал городской голова Сергей Сухомлин.