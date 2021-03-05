Сбил на пешеходном переходе: детали резонансного ДТП, которое унесло жизни житомирянки и двух собачек

В Житомире на улице Покровской женщину с двумя собачками сбили на пешеходном переходе. Об этом информирует областная прокуратура. Также ведомство назвало марку и модель машины, водитель которой совершил ДТП.
"В четверг, 4 марта, в Житомире на пешеходном переходе водитель автомобиля Volkswagen Jetta совершил дорожно-транспортное происшествие, насмерть сбив женщину и двух собак, которых она переводила на поводках. После совершения ДТП водитель скрылся с места происшествия, оставив потерпевшую без помощи, что вызвало резонанс среди местных жителей", – сообщает пресс-служба прокуратуры.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины.
Автомобиль, на котором совершили смертельную аварию, уже нашли
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"Принимаются розыскные мероприятия для установления места нахождения водителя", – добавили в прокуратуре.
Кроме того, досудебным расследованием установлено, что на перекрестке ул. Покровской и Степана Бандеры, на пешеходном переходе, где произошло ДТП, не работает светофор, что создает опасность для пешеходов. По данному факту тоже открыто уголовное производство.
"С целью установления обстоятельств и лиц, причастных к нарушению норм и правил, касающихся безопасности дорожного движения, Житомирской местной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении по ст. 288 УК Украины", – информирует Житомирская областная прокуратура.
Досудебное расследование по уголовным производствах проводит Житомирское районное управление полиции.